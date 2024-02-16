Oğuz Erge duruşmasının detayları ortaya çıktı! 'Senin sıkıntılarının cezasını başkaları mı ödeyecek?'

Yayınlanma: 16.02.2024 - 13:44

Güncelleme: 16.02.2024 - 13:44

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Delil Aysal, öldürülen Erge'nin ailesi, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık ile taraf avukatları katıldı.

Erge'nin oğlu Mustafa Erge de tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Salonda çok sayıda çevik kuvvet polisi görev yaptı.

Duruşmada, savcılık makamını İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bekir Şahiner temsil etti.

Tutuklu sanık Aysal, fırında kasiyer olarak çalıştığını ve geçmişte psikiyatri hastanesinde yattığını söyledi. Ailesinin kendisini sevmediğini savunan Aysal, olay gecesi bunalımda olduğu için dışarı çıktığını ve alkollü olduğunu öne sürdü.

Taksideki kameraya yansıyan kayıttaki ifadeleri kullanmadığını, görüntülerle oynandığını iddia eden Aysal, silahında 5 kurşun olduğunu 2'sini havaya, 3'ünü ise maktule sıktığını belirtti.

"AMACIM KENDİM ÖLDÜRMEKTİ"

Duruşmada, olay anı ve öncesine ilişkin kamera görüntüleri izletildi.

Mahkeme Başkanının "Araca sağdan binmişsin, neden gittin arkasına oturdun?" sorusu üzerine sanık Aysal, "Ben de bilmiyorum, hep öyle otururum." yanıtını verdi.

"SENİN SIKINTILARININ CEZASINI BAŞKASI MI ÖDEYECEK?"

"Neden öldürdün?" sorusuna Aysal'ın "Amacım kimseye zarar vermek değildi, ailemle sıkıntılarım vardı." şeklinde yanıt vermesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Senin sıkıntılarının cezasını başkası mı ödeyecek?" ifadesini kullandı.

ELDİVEN DETAYI

Üye hakim, sanığın olay anında kesik eldiven giydiğini anımsatarak, "O eldiven soğuktan korumaz bir şeyi daha iyi kavramak için kullanılır. Maktulü yağma için mi keyif almak için mi öldürdün?" sorusunu yöneltti. Sanık, "İkisi de değil. Kendimi öldürmekti amacım, o eldiveni normalde de giyiyorum." dedi.

Mahkeme Başkanı, olay sonrası Oğuz Erge'nin üzerinden 2 lira çıktığını, paralarını alıp almadığını sorması üzerine sanık, taksiden para almadığını, sadece telefon ve kulaklığı aldığını savundu.

ERGE'NİN AİLESİ KONUŞTU

Erge'nin boşandığı eşi Nevra Karahan da çocuklarına eşinin baktığını ifade ederek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Oğuz Erge'nin kızı Naz, Adli Görüşme Odası'ndan (AGO) katıldığı duruşmada psikolog eşliğinde dinlenildi.

Erge, sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Babamın telefonundan arandım, sanık yeri tarif etti, 'ağır yaralı, ambulans çağır, ben çağıramıyorum' dedi. Amcam ve anneme haber verdim." şeklinde konuştu.

Erge'nin oğlu Mustafa Erge de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Babamın yaptığı bir iyilik. Diyecek çok şey var." ifadesini kullandı.

Delil Aysal'ın avukatı, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, cezai sorumluluğunu etkileyecek bir akıl hastalığının olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.