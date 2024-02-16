Öldürülen taksici Oğuz Erge'nin katili hâkim karşısına çıktı! Duruşma ertelendi

Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:29

Güncelleme: 16.02.2024 - 12:29

İzmir’de, geçtiğimiz günlerde taksici Oğuz Erge’yi 3 kurşunla öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Delil Aysal, bugün hakim karşısına çıktı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, sanığın tutukluluk haline devam edilerek duruşma 8 Mart 2024 tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Taksici Oğuz Erge, 31 Ocak tarihinde Delil Aysal adındaki yolcuyu üşümemesi için aracına aldı. Bir süre gittikten sonra arka koltuktan çıkardğı tabancayla üç el ateş ederek Erge'yi öldüren Aysal, bir de "Herkese güvenmeyeceksin" diye nasihat etmişti.