Öldürülen taksici Oğuz Erge'nin katili hâkim karşısına çıktı! Duruşma ertelendi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde üşümesin diye aracına aldığı taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal, bugün hâkim karşısına çıktı. Aysal hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede müebbet hapsi talep edildi. Duruşma ertelendi. Duruşma, 8 Mart'a ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:29
Öldürülen taksici Oğuz Erge'nin katili hâkim karşısına çıktı! Duruşma ertelendi
Abone Ol google-news

İzmir’de, geçtiğimiz günlerde taksici Oğuz Erge’yi 3 kurşunla öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Delil Aysal, bugün hakim karşısına çıktı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, sanığın tutukluluk haline devam edilerek duruşma 8 Mart 2024 tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Taksici Oğuz Erge, 31 Ocak tarihinde Delil Aysal adındaki yolcuyu üşümemesi için aracına aldı. Bir süre gittikten sonra arka koltuktan çıkardğı tabancayla üç el ateş ederek Erge'yi öldüren Aysal, bir de "Herkese güvenmeyeceksin" diye nasihat etmişti. 

Göz Atın
Fatih'te 'biber gazlı' trafik kavgası!

Fatih'te 'biber gazlı' trafik kavgası!
İzmir’de taksici Oğuz Erge'yi katleden saldırgan tutuklandı

İzmir’de taksici Oğuz Erge'yi katleden saldırgan tutuklandı

 


Delil Aysal haberleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı haberleri Oğuz Erge haberleri taksici haberleri

İlgili Haberler

Taksici Oğuz Erge’nin ailesi için yardım kampanyası başlatıldı

Taksici Oğuz Erge’nin ailesi için yardım kampanyası başlatıldı
Son Dakika: Taksici Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu

Son Dakika: Taksici Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu
İzmir'de öldürülen taksici Oğuz Erge'nin ailesinin avukatlarından açıklama

İzmir'de öldürülen taksici Oğuz Erge'nin ailesinin avukatlarından açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fatih Altaylı'dan 'banknot' iddiası! Neden basılmıyor?

Fatih Altaylı'dan 'banknot' iddiası! Neden basılmıyor?
Süper Lig’de “Yabancı TV Gözlemcisi” dönemi!

Süper Lig’de “Yabancı TV Gözlemcisi” dönemi!
Bahadır Erdem, İmamoğlu'na desteğini açıkladı, Erdoğan'a 'Sisi' göndermesi yaptı

Bahadır Erdem, İmamoğlu'na desteğini açıkladı, Erdoğan'a 'Sisi' göndermesi yaptı
Uzay yolunda yeni stratejik hamleler belirlendi!

Uzay yolunda yeni stratejik hamleler belirlendi!
Özgür Demirtaş 'hazır olun' diyerek uyardı! O tarihi işaret etti

Özgür Demirtaş 'hazır olun' diyerek uyardı! O tarihi işaret etti
Ender görülen 52 tür hayvan Antalya’daki vahşi yaşam parkında!

Ender görülen 52 tür hayvan Antalya’daki vahşi yaşam parkında!
CHP, paylaştığı seçim klibinde Lütfü Savaş'a yer vermedi

CHP, paylaştığı seçim klibinde Lütfü Savaş'a yer vermedi
Borsa yükselişini sürdürüyor… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?

Borsa yükselişini sürdürüyor… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?