Öldürülen taksici Oğuz Erge'nin katili hâkim karşısına çıktı! Duruşma ertelendi
İzmir'in Gaziemir ilçesinde üşümesin diye aracına aldığı taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal, bugün hâkim karşısına çıktı. Aysal hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede müebbet hapsi talep edildi. Duruşma ertelendi. Duruşma, 8 Mart'a ertelendi.
İzmir’de, geçtiğimiz günlerde taksici Oğuz Erge’yi 3 kurşunla öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Delil Aysal, bugün hakim karşısına çıktı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, sanığın tutukluluk haline devam edilerek duruşma 8 Mart 2024 tarihine ertelendi.
NE OLMUŞTU?
Taksici Oğuz Erge, 31 Ocak tarihinde Delil Aysal adındaki yolcuyu üşümemesi için aracına aldı. Bir süre gittikten sonra arka koltuktan çıkardğı tabancayla üç el ateş ederek Erge'yi öldüren Aysal, bir de "Herkese güvenmeyeceksin" diye nasihat etmişti.
Göz Atın
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de üst düzey istifa!
- 'Müjde' diye duyurdu!
- AKP'li rektör Hotar büyükelçi oldu!
- Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı
- İzmir için yeni anket sonuçları
- DP'den İstanbul ve Ankara kararı!
- 'Hazır olun' diyerek uyardı! O tarihi işaret etti
- İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan kredi kartı uyarısı!
- O partiden Ekrem İmamoğlu'na destek
- Yunus Akgün'den Galatasaray'a kötü haber