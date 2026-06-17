TMMOB'un emektar ismi Oğuz Türkyılmaz yaşamını yitirdi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı ve BirGün gazetesi yazarı Oğuz Türkyılmaz yaşamını yitirdi.

BirGün'ün haberine göre, Bodrum'da 75 yaşında yaşamını yitiren Oğuz Türkyılmaz, Türkiye’nin demokrasi, emek ve meslek mücadelesinde iz bırakan isimlerinden oldu.

Gençlik yıllarından itibaren toplumsal mücadelelerin içinde yer alan Türkyılmaz, 68’ kuşağının ve sonrasındaki demokratik kitle örgütü hareketlerinin önemli tanıkları arasında yer aldı.

Meslek yaşamı boyunca Etibank, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Makina Mühendisleri Odası’nda çeşitli görevler üstlenen Türkyılmaz, özellikle enerji politikaları, sanayileşme, kamu yararı ve mühendislik alanlarındaki çalışmalarıyla tanındı.

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından yapılacak açıklamada, "TMMOB ve Makina Mühendisleri Odası’nda 50 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde önemli görevlerde bulunan Oğuz Türkyılmaz’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz Ailesine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denilirken, cenaze programının daha sonra duyurulacağı belirtildi.