Oğuzhan Alpdoğan'dan grevdeki eski mesai arkadaşlarına destek ziyareti

Kocaeli Kartepe’de bulunan Tezcan Glvaniz’de çalışan işçiler, patronun yüzde 8 zam dayatmasına karşı greve çıktı. İşçi hikayelerini anlattığı videolarla ünlenen Oğuzhan Alpdoğan eski mesai arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Oğuzhan Alpdoğan'dan grevdeki eski mesai arkadaşlarına destek ziyareti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.03.2025 - 15:18

Kocaeli Kartepe’de bulunan Tezcan Galvaniz’de toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş’in yetkili sendika olduğu fabrikada işçilerin yüzde 80 zam talebine karşı patron yüzde 8 zam teklif etti. İşçiler bu teklif üzerine greve çıktı.

Evrensel'in haberine göre, işçiler yüzde 80 zammın yanı sıra ücretler ve ikramiyeler arasındaki farkın kaldırılmasını istedi.

İşçilere destek için grev alanına gelen ünlü bir isim de dikkat çekti. Sosyal medyada çektiği işçi videolarıyla bilinen içerik üreticisi Oğuzhan Alpdoğan, grevdeki eski mesai arkadaşlarını grevin ilk gününde yalnız bırakmadı.

Tezcan Galveniz'de 8 yıl çalıştığını belirten Alpdoğan, "Bugün burada böyle bir grev vardı. Abilerimi kardeşlerimi yalnız bırakmak istemedim. Ben de destekliyorum" dedi. 


Etiketler: #Kartepe #Oğuzhan Alpdoğan #toplu sözleşme

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