Oğuzhan Asiltürk kimdir?

01 Ekim 2021 Cuma, 11:42

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 86 yaşında hayatını kaybetti. Asiltürk, 13 Eylül'de ambulans uçakla İstanbul'dan Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Asiltürk'ün doktorlar tarafından yapılan tetkikler sonucunda zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı yaşadığı belirlenmişti. Bugün sabah saatlerinde Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, hastanede tedavi gören Asiltürk’ün ölüm haberini Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.

İşte Oğuzhan Asiltürk hakkında merak edilenler

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk Bir dönem T.C. İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak da hizmet veren Mevcut Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 25 Mayıs 1935 tarihinde dünyaya geldi. Asiltürk ilkokul, ortaokulu ve liseyi Malatya’da okudu.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunu olan Oğuzhan Asiltürk bir süre Serbest Müşavir Mühendislik, yaptıktan sonra siyasete atıldı.

Siyasi kariyeri boyunca 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yapan Oğuzhan Asiltürk evli ve dört çocuk babasıdır.

MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kalan Asiltürk sonrasında yargılandı ve beraat etti. Bunun üzerine 10 yıl süreyle siyasetten yasaklanan siyasetçinin yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı. Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. Asiltürk, 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi ve Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN KALDIRILMASINI İSTEMİŞTİ

Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Oğuzhan Asiltürk, 7 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş ve Erdoğan'ın kendisine İstanbul Sözleşmesi'nin kalkacağını söylediğini belirtmişti. 20 Mart 2021'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye, İstanbul Sözleşmesinden çekildi.

OĞUZHAN ASİLTÜRK NEDEN ÖLDÜ?

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Covid-19’a bağlı nedenlerle İstanbul'da hastaneye kaldırılmış, ardından partiden yapılan açıklamada Asiltürk'ün zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle fenalaştığı ve Ankara’ya getirilerek tedavi altına alındığı bildirilmişti.