Asiltürk'ün ölümünün ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

01 Ekim 2021 Cuma, 10:59

Koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi. Asiltürk'e zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı tanısı konulmuştu.

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Asiltürk’ün vefatını “Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beyefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu... Mekanı cennet, makamı a'li olsun.. Milli Görüş camiamızın başı sağolsun…” ifadeleriyle duyurdu.

ERDOĞAN'DAN MESAJ

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 1, 2021

AKP'DEN İLK AÇIKLAMA

AKp Sözcüsü Ömer Çelik, Asiltürk'ün ölümünün ardından sosyal medya hesabından, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük üzüntü duyduk.

Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz.

Mekanı cennet olsun. — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 1, 2021

ŞENTOP'TAN ASİLTÜRK MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise "Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beka alemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk bekâ âlemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum.



Başımız sağolsun.



Mekanı cennet olsun. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 1, 2021

AKŞENER'DEN MESAJ

İYİ Parti lideri Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Saadet Partisi'nin kurucularından değerli siyasetçi ve devlet insanlarımızdan Oğuzhan Asiltürk'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

Saadet Partisi'nin kurucularından değerli siyasetçi ve devlet insanlarımızdan Oğuzhan Asiltürk'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.



Mekânı cennet olsun. — Meral Akşener (@meral_aksener) October 1, 2021

DAVUTOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ahmet Davutoğlu, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, eski İçişleri ve Sanayi bakanlarımızdan, bir neslin öncü isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'ün vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milli Görüş camiasına sabr-ı cemil niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, eski İçişleri ve Sanayi bakanlarımızdan, bir neslin öncü isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'ün vefatını büyük üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milli Görüş camiasına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) October 1, 2021

KARAMOLLAOĞLU'NUN MESAJI

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Asiltürk'ün vefatına ilişkin, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun" dedi.