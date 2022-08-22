Okey ıstakasıyla darbedilen 62 yaşındaki adam hastanelik oldu

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:50

Olay, Eskişehir Odunpazarı'na bağlı İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak’ta bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 yaşındaki Osman Ö. ile baba ve oğul oldukları iddia edilen 2 kişi arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 62 yaşındaki Osman Ö. darp edildi. Kıraathanede bulunan ıstaka ile de darp edildiği iddia edilen Osman Ö., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedavi altına alınmak üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan baba ve oğlunun yakalanması amacıyla çalışma başlattı.



