Okey masasında '40 liralık' hesap kavgası: 1 yaralı

Yayınlanma: 05.08.2023 - 06:56

Güncelleme: 05.08.2023 - 07:30

Derviş Ali Mahallesi, Draman Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede saat 21.30 sıralarında, okey oynayan Avni T. ile Erkan Ç. arasında 40 lira tutan hesap nedeniyle tartışma çıktı.

ATEŞ EDİP KAÇTI

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Avni T., üzerinde bulunan tabancasıyla Erkan Ç.'ye ateş edip çevredeki bir binaya kaçtı.

Olayı gören kıraathanedeki diğer yurttaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Erkan Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Bu sırada, olayı duyan yaralının yakınları Avni T.'nin kaçtığı binanın önünde toplanarak linç etmek istedi. Kalabalık grup polis ekipleri tarafından kısa sürede dağıtılırken, Avni T., polis ekipleri tarafından binadan çıkarılarak gözaltına alındı.