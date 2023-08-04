Kavgayı ayırmaya çalışan imam darbedildi

Yayınlanma: 04.08.2023 - 17:52

Güncelleme: 04.08.2023 - 17:52

Kavak ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde Kur’an kursunda eğitim gören iki çocuk arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgaya karışan çocuklardan birisinin akrabalarına haber vermesiyle olay yerine gelen akrabalar da kurstaki çocuklarla tartışmaya başladı.

YUMRUK DARBESİ ALDI, BAŞINI TAŞA VURDU

Bu arada gürültüler ve bağrışmalar üzerine dışarı çıkarak cami önünde tartışan çocukları ayırmak isteyen cami imamı Nuh Okuyucu’ya H.B.A adlı genç tarafından yumruk atıldı. Aldığı darbe ile yere düşen imam, başını taşa vurarak yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Okuyucu’yu Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Okuyucu, burada yapılan ilk kontrollerin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan saldırgan H.B.A. ise, polis tarafından adliyeye sevk edildi.