Oksijeni biten Covid-19 hastaları yaşamını yitirmişti: Olayı ortaya çıkaranlara dava
Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde entübe halde bulunan 4 Covid-19 hastasının 19 Temmuz 2020’de oksijen gazının bitmesi nedeniyle yaşamını yitirmesi olayını savcılığa taşıyan 2 sağlıkçı hakkında “suç uydurma” gerekçesiyle dava açıldı. İddianamede, sağlıkçıların ihbarının dedikodu ve duyumlara dayandığı iddia edildi. Olayın yaşandığı gece görev yapan bazı sorumluların terfi etmesi ise dikkat çekti.
Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Yazır Ek Binası’nda entübe durumda olan dört Covid-19 hastasının, “oksijenin bitmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği” iddia edilmişti.
“Oksijen sisteminde daha önce meydana gelen arızanın giderilmemesi” nedeniyle yaşandığı öne sürülen olayda, “hastane yetkililerinin, gaz getiren aracın yolda arıza yaptığı yönünde tutanak düzenlediği ve olayın derinlemesine incelenmediği” savunulmuştu. Büyük ihmal yaşandığını ve olayın nöbetçi amir defterine yazılmadığını belirten 2 sağlıkçı, bunun üzerine savcılığa başvurmuş ve ihmali olan sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatılmasını istemişti. Ancak soruşturma sonucunda oksijen yetersizliği değil Covid-19 nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği, iddia edilen olayların yaşanmadığı savunularak, 2 sağlıkçı hakkında aylıktan kesme cezası uygulanmıştı. Daha sonra sağlıkçıların görev yerleri değiştirilmişti.
‘DEDİKODU’ İDDİASI
Sağlıkçılar hakkında şimdi de “suç uydurma” gerekçesiyle dava açıldı. İddianamede, sağlıkçıların ihbarının “somut emarelere değil, bir takım dedikodu ve duyumlara dayalı olduğu” iddia edildi. Davanın ilk duruşması da Konya 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, olayın yaşandığı gece hastanede görev yapan kişileri ifadeye çağırdı.
TERFİLER PEŞ PEŞE
Öte yandan, olay gecesi görevli bazı kişilerin ve yakınlarının bu süreçte terfi etmesi dikkat çekti. Olay gecesi nöbetçi anestezi uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. R.E.’nin eşi Doç. Dr. Ö.F.E., Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne; Yazır Ek Bina İmza Yetkili İdari Sorumlusu Doç. Dr. H.E.A., Konya Numunesi Hastanesi Başhekimliği’ne ve hastanenin eski başhekimi Doç. Dr. M.A.E. de Konya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı’na getirildi.
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