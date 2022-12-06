Oksijen kaynağından çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi
Trabzon'un Of ilçesinde, bir depoda oksijen kaynağından çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçi tedavi altına alındı.
Trabzon'un Of ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde bir inşaat firmasına ait depoda, oksijen kaynağı yapıldığı sırada yangın çıktı.
İşçilerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 4 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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