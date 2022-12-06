İstanbul'da yangın paniği! Mahsur kalanlar var...

06 Aralık 2022 Salı, 15:13

Kağıthane'de Çağlayan Mahallesi Hamam Sokak'ta saat 12.00 sıralarında 4 katlı binanın 3'ncü katında yangın çıktı. Dairede yaşayanlar dumanları farkedince hızla dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle dumanlar 4'ncü katı da sardı. Apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan biri çocuk 4 kişi ise mahsur kaldı.

"4 KİŞİ KURTARILDI"

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla mahsur kalan 4 kişiyi dışarı çıkardı. Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında 3'ncü kattaki daire kullanılamaz hale gelirken, polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Apartman sakini Ömer Kele, "Biz aşağıda çalışıyorduk, bağırışlar duyduk. Dışarı çıktık, yoğun duman vardı. Üst katta bir aile vardı, 4-5 kişiler.Çocuk da vardı aralarında. İtfaiyeciler kurtardı" dedi.