Oksijen tüpüyle otobüse bindi... Facianın eşiğinden dönüldü!

Bingöl’de oksijen tüpüyle otobüse binen bir kişi faciaya davetiye çıkardı. Tüpün açılması ile yaşanan panik otobüs kamerasına yansıdı.

Oksijen tüpüyle otobüse bindi... Facianın eşiğinden dönüldü!
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İHA
Yayınlanma: 21.09.2024 - 15:07

Olay, bugün öğle saatlerinde Bingöl merkezde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs oksijen tüpü ile birlikte özel halk otobüsüne bindi.

Yolcu, tüpü ayaklarının arasına alırken otobüs de hareket etti. Bir süre sonra kayan ve açılan oksijen tüpü, otobüsün içerisinde paniğe neden oldu.

Çıkan ses nedeni ile neye uğradığını şaşıran şoför ile diğer yolcular, aracın durdurulmasının ardından otobüsten can havliyle indi.

O anlar özel halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı.


Etiketler: #Bingöl #oksijen tüpü #özel halk otobüsü #otobüs

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