Öksürük krizi tutan şoförün kullandığı servis minibüsü bankaya girdi
Kağıthane'de seyir halindeyken öksürük krizine girdiği iddia edilen şoförün kullandığı servis minibüsü, kontrolden çıkarak banka şubesine girdi. Kazada servis şoförü kısa süreli baygınlık geçirirken, minibüste bulunan yolcu ise hafif şekilde yaralandı.
Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında iddiaya göre, 34 LAM 540 plakalı servis minibüsünü kullanan Vedat Öçal, seyir halindeyken öksürük krizine girdi.
Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kaldırımı aşarak bir bankanın şubesinin önünde bulunan ATM'ye çarparak durabildi.
ATM ŞUBENİN İÇİNE GİRDİ
Servis şoförü çarpmanın etkisiyle kısa süreli baygınlık geçirdi. Serviste bulunan yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Minibüsün çarptığı ATM, banka şubesinin içine savrulurken, banka şubesinin içerisindeki dolaplar ise devrildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis şoförü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Video Haberler
- Hasta ziyaretine giderken kaza yaptılar
- Saldırıları protesto ettiler
- Önce kamyonet çarptı, sonra otomobil üstünden geçti
- 'Allah akıl fikir, ihsan eylesin diyorum'
- '242 kilogram kokain ele geçirildi'
- Türk arıcılar 'oğul balını' dünyaya tanıtıyor
- Stajyer itfaiyeci Melike, hayat kurtarıyor
- Piyade Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
- Evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı
- Sitede sokak hayvanlarına 'jiletli tel' tuzağına tepki
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan için harekete geçtiler
- HIV, Covid-19 ve maymun çiçeği...
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz Filosu vuruldu!
- Kılıçdaroğlu'nu ikna edecek seçim anketi
- 'Televizyon arızalı' dediler, içinden çıkan şoke etti
- Kuzey Marmara'da can pazarı
- Cumhurbaşkanına silahlı saldırı düzenlendi
- Eski AKP'li Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu
- Ürkütücü sesler köyde hayatı kabusa çevirdi
- Bu taşın altından da 'arkadaş' çıktı