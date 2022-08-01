Öksürük krizi tutan şoförün kullandığı servis minibüsü bankaya girdi

Kağıthane'de seyir halindeyken öksürük krizine girdiği iddia edilen şoförün kullandığı servis minibüsü, kontrolden çıkarak banka şubesine girdi. Kazada servis şoförü kısa süreli baygınlık geçirirken, minibüste bulunan yolcu ise hafif şekilde yaralandı.

DHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 06:04
Öksürük krizi tutan şoförün kullandığı servis minibüsü bankaya girdi
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Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında iddiaya göre, 34 LAM 540 plakalı servis minibüsünü kullanan Vedat Öçal, seyir halindeyken öksürük krizine girdi.

Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kaldırımı aşarak bir bankanın şubesinin önünde bulunan ATM'ye çarparak durabildi.

ATM ŞUBENİN İÇİNE GİRDİ

Servis şoförü çarpmanın etkisiyle kısa süreli baygınlık geçirdi. Serviste bulunan yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Minibüsün çarptığı ATM, banka şubesinin içine savrulurken, banka şubesinin içerisindeki dolaplar ise devrildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis şoförü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.


Öksürük Minibüs şoför

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