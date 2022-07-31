Paris Saint-Germain, Fransa Süper Kupası'nı kazandı

31 Temmuz 2022 Pazar, 23:01

Fransa Ligue 1'de yeni sezon öncesinde Paris Saint-Germain (PSG) ve Nantes, Fransa Süper Kupası'nda karşı karşıya geldi.

22. dakikada Lionel Messi'nin golüyle öne geçen Paris Saint Germain, 45+5'te Neymar'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı ve devreye bu skorla girildi.

57. dakikada Sergio Ramos, Paris Saint Germain'in üçüncü golünü kaydederken 82. dakikada Neymar, skoru belirledi.

Mücadele, Paris Saint Germain'in 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Paris Saint Germain, Fransa Süper Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü.

GALTIER'LE İLK KUPA

Paris Saint Germain'de Mauricio Pochettino'nun yerine getirilen Christopher Galtier, başkent ekibiyle ilk kupasını kazandı. Fransız antrenör daha önce Lille'le lig şampiyonluğu, St. Etienne'le ise Fransa Kupası'nı kazanmıştı.