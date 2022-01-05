Oktarcı çıkmış bakanlığa atanmıştı: Murat Atik hakkında yeni gelişme

05 Ocak 2022 Çarşamba, 12:08

TCDD Genel Müdürlüğüne atandıktan sonra Adnan Oktar cemaati ile bağlantısı ortaya çıkan ve 10 gün içerisinde genel müdürlükten istifa etmek zorunda kalan Abdülkerim Murat Atik’e Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında “Bakan Müşaviri” unvanıyla makam odası verilmesinin ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları bir kez daha harekete geçti.

HKP avukatları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Bakan Müşaviri Abdülkerim Murat Atik hakkında, “Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık” suçlarını işledikleri iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“ATAMASININ YAPILMASI KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE MÜMKÜN DEĞİLDİR”

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, “Silahlı Terör Örgütü ile organik bağı devam eden ve hakkındaki bu konudaki iddiaları çürütülememiş birinin, TCDD’nin başına Genel Müdür olarak atanamayacağı gibi Devletin hiçbir kadrosuna atamasının yapılması ülkemizde geçerli kanunlar çerçevesinde mümkün değildir” denildi.

HKP avukatları dilekçede, Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Müşaviri Atik hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.

“MAKAM ODASI TAHSİS ETTİLER, MAAŞ BAĞLADILAR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur şu ifadelere yer verdi:

"AKP’giller Abdülkerim Murat Atik’ten vazgeçemiyor. Kim bu “Bulunmaz Hint Kumaşı” Murat Atik? AKP’giller’in Reisinin TCDD’nin başına Genel Müdür olarak atadığı, Adnan Oktarcılar ve kedicikleri diye bilinen silahlı terör örgütüyle iltisakının açığa çıkmasıyla ve Partimizin bunu yargıya taşımasıyla, Genel Müdürlükten istifa etmek durumunda kalan, Yılan yuvası Ortaçağcı tarikatların tezgâhından geçmiş, AKP’giller’in yandaşlığından prim yapmış bir Parababası.İşte böyle birini AKP’giller, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Bakan Müşaviri olarak atadılar, makam odası tahsis ettiler, maaş bağladılar. Hakkındaki iddiaların hiçbiri çürütülememiş, Fuhuş ve cürüm çetesi sapık örgütle bağını koparttığına, pişmanlık gösterdiğine dair bir emaresi Kamuoyuna yansımamış, Terör Örgütü ile organik bağı olduğuna dair raporları Emniyet Müdürlüğü’nün ve MASAK’ın arşivine girmiş Murat Atik’in, Bakan Müşaviri olarak atanmasını yargıya taşıdık. Murat Atik ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Pırıl pırıl aydın gençlerimiz işsizlik cehennemine atılırken, Parlak beyinlerimiz Avrupa’ya, Amerika’ya beyin göçüyle heba olurlarken, KPSS’de dereceye girip AKP’ye yandaş olmadığı için mülakatta elenen öğretmenlerimizin acıları, feryatları yürekleri dağlarken, Liyakatsiz Murat Atik’in Bakan Müşaviri yapılması kabul edilemez. Bu ülkenin en Vatansever, en Halksever Partisi Halkın Kurtuluş Partisi olarak, böylesine bir hukuksuzluğu, kanunsuzluğu, haksızlığı kabul edemezdik, etmedik, etmeyeceğiz. AKP’giller’in bütün yolsuzluk, hukuksuzluk, kanunsuzluk, hırsızlık, vatan satıcılığı suçlarını kayıt altına aldırmaya, tarihe not düşmeye devam edeceğiz. Bu bizim omuzlarımıza yüklenmiş bir görevdir. Hiç çekinmeden, korkmadan, bıkmadan, yılmadan görevimizi ve Halkımıza karşı sorumluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz."