Okuduğunuzu biliyoruz...

Yayınlanma: 07.05.2024 - 10:41

Güncelleme: 07.05.2024 - 10:42

1998 yılından beri Cumhuriyet Kitapları adıyla faaliyet gösteren yayınevimiz bu tarihten önce Çağdaş Yayınları adı altında yayıncılık yapıyordu. Cumhuriyet arşivindeki eski nüshalar incelendiğinde, gazete bünyesinde yapılan kitap yayıncılığının 1930’lara kadar uzandığı anlaşılıyor.

Cumhuriyet Kitapları, yayımladığı kitaplarla ülkemizin kültür yaşamında önemli ve ağırlıklı bir yere sahip. Okurla kitabı buluşturmak açısından yayıncılıkta önemli bir adım olan “Kitap Kulübü” yayın kataloğundan birçok kitabı ve dolayısıyla düşünceyi bir araya getirdi. Bir dönem gazete bünyesinde okurlarla buluşturulan kitaplar, Cağaloğlu’ndaki merkez kitabevinde de yer aldı.

Üye olunabilen Kitap Kulübü, bir kitap dergisini de üyeleri ile buluşturuyordu. Tomris Uyar, Cemal Süreya, Ece Ayhan, Melih Cevdet Anday, Oruç Aruoba, Celal Üster, Talip Apaydın gibi edebiyat dünyasından birçok usta kalemin yazılarının da yer aldığı “Yayın Dünyasında Çerçeve” ismindeki dergi aylık olarak yayımlanıyordu. Cumhuriyet Kitap Kulübü böylece merkezden uzak olan okurlarına da yazın dünyasının yeni yapıtlarını posta yoluyla ulaştırabiliyordu.

Cumhuriyet Kitapları’nın yayımladığı edebi kitapların yanısıra kavramsal tartışmalara da kaynaklık eden tüm bu yapıtlar, düşün dünyasına önemli bir hizmetti. Tarihi tanıklıkların geçmişten bugüne aktarımı ve yazın yaşamında verilen ürünler kuşkusuz ulusal hafızanın da bir parçası. Bu anlamda birçok farklı türdeki yapıt, toplumsal kültürün oluşması ve gelişmesinde önemli bir adımdı. Bugün yayınevimizin bünyesinde İlhan Selçuk, Server Tanilli, Necati Cumalı, Oktay Akbal ve daha birçok değerli yazarın tüm yapıtları Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanmaya devam ediyor.

Yazarlar ve okurlar arasında doğrudan iletişimi önemseyen yayınevimiz, Türkiye’nin birçok yerinde kurulan kitap fuarlarında yer alırken imza günleri, paneller, söyleşiler, okur buluşmaları ve kültürel etkinlikler de düzenliyor. K. Işık Kansu, Gamze Akdemir, Feridun Andaç ve Berrin Karadeniz’den oluşan Yayın Kurulu’nun başkanlığını ise Öner Yağcı üstleniyor. Cumhuriyet Kitapları’nda, yayın koordinatörlüğü görevini Berrin Karadeniz, kurumsal iletişim çalışmalarını ise Melis Su Gülercan yürütüyor.

Umutcan Polat, Banu Salman ve Ümit Aslanbay editör kadrosunu oluştururken, grafik tasarım çalışmalarında Mehmet S. Aman, Murat Sayın ve Banu Moğulkoç’un, çizimlerde Mukaddes Kocakök’ün imzası bulunuyor. Dizgi ve sayfa düzeninde Şerife Eren, Esra Nur Gelbal’ın yer aldığı yayınevinin satış, dağıtım ve pazarlama işlerini ise Mustafa Çakmak ve Mehmet İsa Öztürk yürütüyor

