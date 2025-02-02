Okul bahçesinde oturanlara tüfekle ateş etti: 5 yaralı!
Eskişehir’de bir ortaokulun bahçesinde oturan 5 kişilik gruba tüfekle ateş eden motosikletli şahıs, polis tarafından yakalandı.
Olay, dün gece Emek Mahallesi İlkokul Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Dr. Halil Akkurt Ortaokulu’nun bahçesinde oturan 5 kişilik gruba henüz bilinmeyen bir sebeple motosikletle gelen A.K. (18) tarafından tüfekle ateş edildi.
Tüfekten çıkan saçmalar gruptan F.Ö. ve E.K.’yi kafasından, M.C.T. ile M.Y.K.’yi bacağından, M.E.’yi ise omzundan yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İnceleme devam ediyor.
Etiketler: #eskişehir #silahlı saldırı #Okul bahçesi
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