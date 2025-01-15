Samsun'da tartıştığı kişilere pompalı tüfekle kurşun yağdırdı!

İlkadım ilçesinde, kardeşinin uyuşturucu suçundan tutuklanmasına sebep olduğu gerekçesiyle tartıştığı F.E. ve L.E. adlı kişileri silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da tartıştığı kişilere pompalı tüfekle kurşun yağdırdı!
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AA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 10:33

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Ş.U. (22), kardeşinin uyuşturucu suçundan tutuklanmasına sebep olduğu gerekçesiyle F.E. (46) ve L.E. (22) ile tartışmaya başladı.

İddiaya göre; tartışmanın ardından Ş.U, yanında bulunan pompalı tüfekle ateş ederek F.E. ve L.E'yi yaraladı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli, İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Ekipler, olayda kullanılan pompalı tüfek ile boş kartuş ve 5 dolu fişek ele geçirdi.


Etiketler: #kardeş #pompalı tüfek #Samsun #uyuşturucu

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