Türk Lirası’ndaki değer kaybı yüzünden 183 okul ihalesi iptal edildi

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Döviz kuru karşısında değer kaybeden Türk Lirası ve yüksek enflasyonla girdi maliyetlerinin yükselmesi inşaat sektörünü zora soktu. Bu durum, yeni okul inşaatlarına da yansıdı. Çeşitli yaş kademelerinde okullaşma oranını artırmak amacıyla yeni okul inşa etmek üzere ihaleler açan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il özel idareleri ve diğer kamu kuruluşları, bu ihalelerin birçoğundan eli boş döndü.

GEREKÇE: İSTEKLİ YOK

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) verilerine göre 1 Ocak-12 Mayıs 2022 tarihleri arasında okul yapımına konu olan 114 ihale iptal edildi. Toplam 183 okulu kapsayan ihalelerin 37’sinin iptal gerekçesi “tekliflerin yüksek olması”, 76’sının “istekli bulunmaması”, birinin ise “ihaleyi alanın sözleşmeyi imzalamaması” olarak gösterildi.

İSTANBUL İLK SIRADA

En fazla okul yapım ihalesinin iptal edildiği kent 48 ile İstanbul oldu. Antalya’da iptal edilen ihale sayısı 17, Şanlıurfa’da da 6 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, okulların güçlendirilmesi, tadilat ve onarımları için açılan onlarca ihalenin de benzer gerekçelerle iptal edildiği öğrenildi.

KÖY OKULUNA DÖNÜŞ KARARI

İnşaat sektörünün içinde bulunduğu durum çok sayıda yeni okul inşasını çıkmaza sokarken MEB de köy okullarıyla ilgili bir düzenleme yaptı. Köy okullarının kapalı olması ve taşımalı eğitime ayrılan payın her geçen gün artması nedeniyle tepkiler artarken MEB yönetmelik değişikliğine gitti. Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan değişiklikle köy okullarının eğitime devam etmesinin önü açıldı. Buna göre, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul, en az beş çocuk bulunması halinde ise anasınıfı açılabilecek. Ancak var olan köy okulları taşımalı eğitim nedeniyle atıl durumdayken, yeni okul yapımları da ekonomi baskısı altında.