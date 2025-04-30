Okul kantini işletmecisine tacizden tutuklama
Diyarbakır'da bir ilkokulda 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu öne sürülen kantin işletmecisi A.Ö. (60), gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Fotoğraf: Arşiv
Bismil ilçesindeki bir ilkokulda 2 kız öğrenci, rehber öğretmenlerine okullarındaki kantinin işletmecisi A.Ö. tarafından tacize uğradıklarını anlattı.
Öğretmenleri, öğrencilerle birlikte polise başvurup, şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında A.Ö., ilçeye bağlı Kazancılar Mahallesi'nde gözaltına alındı
Pedagog eşliğinde kız öğrencilerin ifadeleri alındı.
Zanlı A.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #kantin #okul kantini #cinsel taciz
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