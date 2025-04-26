Bakırköy'de ilginç anlar... Selektör yapan kadın sürücünün yolunu kesip tartıştı: 'Beni taciz ediyorsun'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 09:34

Güncelleme: 26.04.2025 - 11:50

Ataköy Mahallesi'nde 22 Nisan Salı günü saat 23.30 sıralarında sahil yolunda aracıyla seyir halinde olan kadın sürücü, yan yoldan sinyal verip ana yola geçen sürücüye selektör yaptı.

Ardından da defalarca kornaya bastı. Olayın ardından aracıyla ilerleyen kadın sürücünün yolunu, ileride selektör yaptığı sürücü kesti.

'BENİ TACİZ EDİYORSUN'

Aracından inen sürücü, kadının yanına gelerek 'beni neden taciz ediyorsun' diyerek tartışmaya başladı.

Kadın da 'önüme kırdınız' diyerek karşılık verdi. Kadın sürücüyle, diğer sürücü arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Trafikteki diğer sürücülerin araya girmesiyle yol kesen sürücü olay yerinden ayrıldı.

Yaşananlar araç kamerasına yansırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.