Okul kantinlerinde fiyatlar arttı, veliler ve kantinciler isyan etti: Çocukların harçlığı yetmiyor

23 Nisan 2022 Cumartesi, 15:41

Hayat pahalılığı ve artan fiyatlar, okul kantinlerine de yansıdı. Öğrenci Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz, öğrencilerin yaşadığı sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı.

Öğrencilerin okullarda yeterli beslenemediğine dikkat çeken Yılmaz, yoksul aile çocuklarının fiyat artışları olmadan önce de kantinden faydalanamadığını dile getirdri. Yılmaz, “Ama özellikle pandemi döneminde yoksulluk daha da derinleşince geliri yoksulluğun ve hatta açlık sınırının altında olan veliler çocuklarına haçlık veremez oldular. Çok cüzi miktarlarda haçlıklar veriyorlar. Bu cüzi miktarlarla çocuklar ihtiyacını karşılayamıyor. Neden? Kantinlerde fiyatlar çok fazla arttı. Bunu gidip kantincilerle de görüşüyoruz. Kantinciler de dile getirmekte” diye konuştu.

''BİR AN ÖNCE GIDA İHTİYACI KARŞILANMALI''

“Çocuklar açlıkla sınanmamalı” diyen Yılmaz, okullarda su ve yemek ihtiyacının devlet tarafından karşılanması gerektiğini bildirerek, “Kız çocuklarının yüzde 80’i, erkek çocukların yüzde 68’i kansızlıkla karşı karşıya. Bodurlukla karşı karşıya. Bu tür sağlık problemlerinin daha da büyümemesi için bir an önce okullardaki su ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini düşüyoruz” diye kaydetti.

"AYLIK 800 LİRAYI BULUYOR''

Yılmaz, bir çocuğun günlük ihtiyacını karşılaması için 25- 30 lira arasında cebinde para olması gerektiğini belirterek, “İhtiyacın karşılanması yalnızca bir günlük değil. Ayın 20-22 günü okulda olduğunu düşünürsek aylığa vurduğunuzda yaklaşık 700-800 liraları bulabiliyor. Bu bir kalemde buralara harcanırsa, düşünebiliyor musunuz açılık veya yoksulluk sınırı altında geliri olan bir çocuğun durumunu. Dolayısıyla bu çok büyük sıkıntı” dedi.

''SU, 12-13 LİRA TUTUYOR''

Yılmaz, çocukların günde en az 3-4 tane su içtiğini ve suyun tanesinin 2,5 liradan 4 liraya kadar çıktığını aktararak, “Su bile 12-13 lira para tutuyor. En başta su sorunu, daha sonra gıda sorunu geliyor. Bu çocuklar suyu alamadığı zaman tuvaletlerden içmek zorunda” diye konuştu.

Yılmaz, şöyle dedi:

“Çocukların çoğu gururlu. Kantinlerin içine girip orada bunu alamamaktansa orada çok daha uzaklarda duruyorlar. Boynunu bükmek yerine kantinlerden uzak duruyorlar. Çünkü biliyorlar ceplerinde para yok. Ya arkadaşlarından para alarak bunu halletmeye çalışıyorlar ya da kantinlerden uzak duruyorlar.”

“MALİYETLERE YÜZDE 173 ZAM GELDİ”

Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin ise 2021 yılında maliyetlerine yüzde 173 oranında zam geldiğini açıklayarak, bazı ürünlere gelen zamları şöyle sıraladı:

- 6 Eylül 2021- 31 Aralık 2021 tarihleri arasında bir koli ayran 20 liradan 32 liraya,

- Bir kilo tavuk döner 45 liradan 75 liraya,

- Bir koli su 11 liradan 28 liraya,

- Bir adet çikolatalı gofret 1 lira 25 kuruştan 2 liraya,

- Bir kilo kaşar 66 liradan 99 liraya,

- Bir kilo köfte 21 liradan 33 liraya,

- 100 gram döner ekmeği 90 kuruştan 1,5 liraya

- Bir simit 1 lira 25 kuruştan 2 liraya çıktı.

“BOYNU BÜKÜK AYRILANLAR ARTIYOR”

Zamların kantincilerin belini büktüğünü kaydeden Şahin, kantine gelen çocuk sayısının azaldığına dikkat çekti. Şahin, “Okul kantinine gelen öğrenci sayısı her geçen gün katlanarak azalıyor. Harçlığı yetmediği için okul kantinine gelip boynu bükük ayrılan öğrenci sayısı her geçen gün maalesef artıyor” dedi.

“TOST AYRAN EN AZ 10 LİRA, KÖFTE EKMEK AYRAN 15 LİRA”

Şahin, bir çocuğun kantinden kaşarlı tost ve ayran alması durumunda asgari 10 lira, köfte veya döner ekmek ile ayran alsa 15 lira vereceğini belirtti.

Şahin, kantincilerin de sattıkları ürünleri tekrar raflarına koyamadığını dile getirerek, “Kantincinin beli büküldü. Bu çocuklarımıza da otomatik olarak yansıyor. Her hafta gelen zammı, bizim çocuğa geçen hafta ayran 2 lira, önümüzdeki hafta 2,5 ve sonraki hafta 3 lira dediğiniz zaman o çocuğun yüzüne nasıl bakacaksın?” diye sordu.