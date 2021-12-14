İşte yurttaşın alım gücü: Okul kantininde yarım simit satılıyor
Türk Lirası'nda yaşanan tarihi değer kaybının ardından gelen zamlar yurttaşın alım gücünü büyük oranda düşürdü. Artan yoksulluğun resmini bu kez CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan gözler önüne serdi. Kalkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Gaziantep'teki bir okulda yarım simit satılmaya başlandığını belirtti.
Türk Lirasının kısa sürede tarihi değer kaybetmesiyle birlikte yurttaşın alım gücü sıfır noktasına dayandı.
Gıda enflasyonunun artmasıyla birlikte geçen aylarda Cumhuriyet TV’den Sinem Nazlı Demir’e açıklamalarda bulunan, İstanbul Kuştepe’de bakkal dükkanı işleten bir esnaf, tane ile bebek bezi satıldığını belirterek, yaşanan tabloyu da ortaya koymuştu.
CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla Gaziantep'teki bir okulun kantininde yarım simit satılmaya başlandığını şu şözlerde duyurdu;
''Burası Gaziantep'teki bir okulun kantini. Yarım simit uygulaması maalesef başladı. Yakında ülkenin bir çok yerinde yarım ekmek uygulaması da başlar.''
Burası Gaziantep'teki bir okulun kantini. Yarım simit uygulaması maalesef başladı. Yakında ülkenin bir çok yerinde yarım ekmek uygulaması da başlar. pic.twitter.com/4Ic2kJPQj3— Uğur Kalkan (@ugurkalkan1923) December 14, 2021
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