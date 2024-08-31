Okul müdür yardımcısı, otel odasında ölü bulundu

Iğdır Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Malik Akşit (55), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 16:27
Okul müdür yardımcısı, otel odasında ölü bulundu
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Merkezdeki bir otelde kalan Malik Akşit'in odasını temizlemek isteyen görevli, cevap alamayınca içeri girdi. Görevli Akşit'i hareketsiz bulunca durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Malik Akşit'in hayatını kaybettiği belirledi. Cenaze, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Birkaç günden beri otelde kaldığı öğrenilen Akşit'in 2 yıl içerisinde mide küçültme ve kalp ameliyatı olduğu belirtildi. Akşit'in ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak.


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