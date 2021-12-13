Okul müdürü, merdivenlerde bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, iki gündür kayıp olarak aranan Ayiçi İlkokulu Müdürü Fazıl Etike (60) okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu.
Gelik beldesindeki Ayiçi İlkokulu Müdürü Fazıl Etike'den cuma günü akşamından itibaren haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
Etike, yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Kayıp başvurusu üzerine her yerde aranan okul müdürünün görev yaptığı okula gelen ekipler sabaha karşı 05.00 sıralarında Fazıl Etike ile karşılaştı. Okulun merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulunan Etike için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Etike'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA AÇILDI
Bileklerini keserek yaşamına son verdiği değerlendirilen Etike'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi. Etike'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın ardından okul tatil edildi.
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