Barış Pehlivan köşeye sıkıştırdı: Bülent Arınç canlı yayını terk etti

12 Aralık 2021 Pazar, 22:39

140 Journos ekibi, hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker'i konu edinen 'Ya devlet başa' adlı belgeseli yayımlandı.

Sedat Peker, belgeselde 7 Haziran 2015 seçiminden sonra düzenlediği mitingde sarf ettiği sözler için "Hiddetteki şairsel duruşa bak ya, 'kanlarınızda duş alacağız' manyakça bir şey" diyen Peker, "Toplum düşmanı gibi oldum bir kesimin hepsi benden nefret etti ama şimdi hepsi seviyorlar" dedi.

"UYUYAN DEVİ UYANDIRDINIZ"

Peker, İstanbul’daki evine yapılan polis baskını için, "Ulan, ben normalinde 1999 senesinden beri ilaç kullanıyorum. Dedim ya, uyuyan devi uyandırdınız. Eşimin ve çocuğumun kafasına silah dayadıkalarını öğrendiğimde ilacı bıraktım. O gün bugün ağzıma sürmedim. Yorucu oluyor. gergin oluyor. Ağrı yapıyor. Ama ağrılar içinde amliyat oldum" ifadeleri kullandı.

GÜNDEME OTURDU

Belgesel kısa sürede sosyal medyanın ve Türkiye siyasetinin gündemine girdi.

Halk TV ekranlarında Açıkça programında Gökmen Karadağ moderatörlüğünde gazeteciler Fikret Bila, Barış Pehlivan, hukukçu Salim Şen ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu; belgeseli değerlendirdi.

ARINÇ YAYINA BAĞLANDI

Değerlendirmeler sürerken AKP'li TBMM eski Başkanı Bülent Arınç yayına bağlandı.

Bülent Arınç, belgeselde kendisinden bahsedildiğini öğrenmesi üzerine yayına bağlandı. Arınç, Şen'in yayını izlemediğini iddia ederek "Türkiye bağırsaklarını temizliyor" sözü nedeniyle ön yargılı davranıldığını ileri sürerek eleştirilere tepki gösterdi.

Arınç; Salim Şen'e yönelik, "Neden anlamak istemediğini biliyorum. Ergenekon sürecinde kendisinin tavrı herkesin malumudur. O konuya girmeyeceğim." dedi.

140 Journos'u takdir ettiğini ve görüşlerini almak istemelerinden memnun olduğunu ifade eden Arınç, Youtube kanalının editöryal kural nedeniyle kimlerle konuştuğunu açıklamadığını söyleyerek verdiği röportaj hakkında detayları açıkladı.

Karanlık ilişkilere karşı tavrını vurguladığını da ileri süren Arınç'ın DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu daha önce görmediğini söylemesi dikkat çekti.

ARINÇ'A KUMPAS HATIRLATMASI

Hukukçu Salim Şen, eleştirilere tepki göstererek Arınç'ın söylediklerinden yalnızca Ergenekon fikrine katıldığını söyledi. Salim Şen, kumpaslara ve kumpasların yaşandığı günlerde hükümette aktif görev alan Arınç'ın o dönemdeki tavırları ile açıklamalarını anımsattı.

Salim Şen ve Bülent Arınç arasında sözlü atışma yaşanırken AKP'li ismin röportajın nerede kullanılacağını bilmediğini beyan etttiği duyuldu.

PEHLİVAN: "BU KAÇMADIR"

Bülent Arınç daha sonra telefonu veda etmeden kapattı. Durum üzerine Pehlivan, "Bu kaçmadır." derken Gökmen Karadağ, "Bu hiç yakışmadı size." ifadeleriyle duruma tepki gösterdi. Karadağ açıklamasında Arınç'ın milyonlarca kişinin kaderini etkileyen görevlerde bulunduğunu hatırlattı.

ARINÇ'TAN PEHLİVAN'A: "YERİNİZE OTURUN"

Yayına yeniden bağlanan Bülent Arınç, "Kaçtı sözü size hiç yakışmadı. Barış Bey yerinize oturun lütfen. Ben her akşam hakkımda ne söylediklerinizi, ailemle ilgili kişisel haklarımıza nasıl saldırıda bulunduğumuzu biliyorum. Salim Bey'in düşüncelerini de biliyorum." ifadelerini kullandı.

PEHLİVAN'DAN 'KOZMİK ODA VE KUMPAS' HATIRLATMASI

"Bana yerinize oturun demek size düşmez." diyen Pehlivan, yazdıklarının bir kez dahi Arınç tarafından tekzip edilmediğini hatırlattı. Pehlivan, "Birisi olarak gidersiniz suç duyurusunda bulunursunuz." dedi.

Yazıklarının belgeli olduğunu vurgulayan Barış Pehlivan, Arınç'ın kendisine suikast yapılacağı iddialarıyla başlayan Kozmik Oda ve Kumpas süreçlerini de hatırlatarak yıllarca hapis yattıklarını sözlerine ekledi.

PEHLİVAN'A KARŞI SERT SÖZLER

Bu tartışmaya girmek istemediğini söyleyen Arınç, Pehlivan'a ağır konuşacağını söyleyerek "Oturun oturduğunuz yerde." dedi.

Pehlivan, Arınç'ın kendisi hakkında uslübuna tepki gösterdi. Bülent Arınç ise kendisi hakkında yapılan içerikler nedeniyle dava açmadığını söyledi.

Bülent Arınç damadının FETÖ'den yargılanması hakkında haberleri de doğru bulmadığını açıkladı.

ARINÇ BİR KEZ DAHA TELEFONU KAPATTI

AKP'li Bülent Arınç, kendisi hakkında yanlış bilgiler verildiğini ileri sürerken moderatör Gökmen Karadağ'ın neyi yanlış söylediğini sorması üzerine hiçbir şey söylemeden telefonu kapattı.