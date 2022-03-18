Liseye konuşmacı olarak çağrılan Yaşar Alptekin'e tepki yağdı: 'Devlet okulları yobaz ağırlama merkezleri değil'

18 Mart 2022 Cuma, 10:16

Eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla, Beşiktaş Arnavutköy’de bulunan Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi’nde 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik bir söyleşiye katıldı. Söyleşide yaşananlar ve Altpekin'in açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.

'GÜNÜMÜZÜN KIVANÇ TATLITUĞ’U' DİYE TANITILDI

Sözcü'de yer alan habere göre; konferansta ilk olarak konuşan Beşiktaş Müftü Yardımcısı, sosyal medyada ve dizilerde yer alan içeriklerin yüzde 90’ının Türk örf, adet ve yaşantısına uygun olmadığını, genelde içkinin ve ahlaksızlığın gösterildiğini söyledi.

Şu anki sanatçıların topluma örnek içerikler üretmesi gerektiğini belirten müftü yardımcısı, “ağabey” diye hitap ettiği Yaşar Alptekin için “80’li 90’lı yıllarda bugünün Kıvanç Tatlıtuğ’uydu” ifadelerini kullandı.

'NAMAZA BAŞLADIĞIM YAŞ, DOĞUM GÜNÜMDÜR'

Alptekin, ardından ‘hayat tecrübesini’ anlatması üzerine sahneye davet edildi. Kendisini tanıtarak söze başlayan Aptekin, “Kimlikte her ne kadar 60 yaşında olduğum yazsa da namaza başladığım yaşı doğum günü olarak kabul ettiğim için kendime 18 yaşında diyorum” dedi.

“Ben namaz kılmıyorum ama kalbim temiz” diyen insanlara şaşırdığını ifade eden Alptekin, “Hiç olmazsa ileride Allah nasip ederse namaza başlayacağım’ deyin. ‘Kalbim temiz’ diyerek bitmiyor. O kadar basit değil o iş” diye konuştu.

'GİDİN BABANIZA BAKIN HÂLÂ YAKIŞIKLI MI?'

Kendisinin dikkatlice dinlenilmesini isteyen Alptekin, “Bizden bir şey öğrenemezseniz gelecek jenerasyona bir şeyler öğretemezsiniz, bir sonraki jenerasyon asimile olur” dedi.

Gençlere, “Gençliğinize, yakışıklılığınıza güvenmeyin. Gidin babanızın gençlik fotoğrafına bakın bir de şimdiki haline” diyen Alptekin’e öğrencilerden “Babamız hâlâ yakışıklı” yanıtı geldi. Alptekin ise “Demek istediğim gençliğinize güvenmeyin. Bakın 5 yaşında 15 yaşında gencecik çocuklar ölüyor. Ölmenin ve namaz kılmanın yaşı yok. Onun için ne yapacaksanız helal dairesi içinde yapın” ifadelerini kullandı.

'BEN İNSAN SARRAFIYIM'

Konuşması sırasında kendisini dinlemeleri için sık sık uyaran Alptekin, gençlere “Ben insan sarrafıyım, senin dikkat çekmeye çalıştığını biliyorum” şeklinde çıkıştı.

'KADINA, UYUŞTURUCUYA, ALKOLE PARA VERİYORSUNUZ'

Alptekin, “Hepiniz akıllı çocuklarsınız, paralı bir cehenneme mi gitmek istiyorsunuz. Parasız bir cennete mi gitmek istiyorsunuz?” diye sordu.

Ardından cümleleri kullandı:

“Bakın kadına para verirsiniz, uyuşturucuya para verirsiniz, alkole, sigaraya para verirsiniz. Yani sizi cehenneme götürecek ne kadar şey varsa para verirsiniz.”

Öğrencilerin bu ifadeye karşı seslerini yükseltmesi üzerine Alptekin, “Birden uğuldama başladı, ne oldu?” dedi. Bir kız öğrenci de “Kadına para verdim’ kavramı yanlış değil mi?” diye sordu.

'GENELEVDEKİ KADINLARDAN BAHSEDİYORUM'

Alptekin, “Kadına derken, -detaya girdirtme beni- genelevdeki kaldınlardan bahsediyorum” yanıtını verdi. Öğrencilerin “Ne demek istediğini anlıyoruz” diyerek tepkilerini sürdürmeleri üzerine ise, “Ben külyutmaz hoca gibiyim. Bana öyle şeylerle gelmeyin. Ben sizden daha yaramazdım. Lütfen hedefe varan, sağlıklı sorular sorun” şeklinde konuştu.

“ALLAH’TAN DELİ OLMADIĞIMIN İŞARETİNİ BEKLİYORUM”

Daha sonra kendi hayatında yaptığı hatalardan çıkardığı ders sonucunda namaz kılmaya başladığını anlatan Alptekin, çevresinde kendisine deli gözüyle bakıldığını anlattı.

Alptekin deli olmadığına karar vermesini ise şu sözlerle açıkladı:

“Bir gece dua ederken ‘Ya Rabbim benim için deli diyorlar. Eğer ben deliysem ve farkında değilsem ne olur bana bir işaret yolla bileyim’ dedim. 18 yıldır bekliyorum hâlâ gelmedi o işaret. Herhalde deli değilim diye düşünüyorum.”

TEPKİ YAĞDI

Konuşması boyunca ifadeleri tepki çeken Alptekin, öğrenciler tarafından ıslık ve alkışlarla protesto edildi. Bunun üzerine özür dileyen ve “Bazı şeyleri anlatmam için böyle konuşmam gerekiyordu” dedi.

Araya giren bir öğretmen, “Kullandığınız sözcükler buraya uygun değil. Burası bir okul. Neden burada olduğunuzu anlamış değiliz” diyerek tepki gösterdi.

Söyleşiden haberi olmayan ve sonradan öğrenen bazı öğretmen ve öğrenci velileri ise okul yönetimi ve müftülüğe tepki gösterdi. Namazı anlatmak için neden din kültürü öğretmenlerine başvurulmadığını sordu.

EĞİTİM-İŞ'TEN AÇIKLAMA

Altekin'e yönelik tepkiler sürerken; konuya dair Eğitim-İş Sendikası'ndan da bir açıklama geldi.

"Devlet okulları yobaz ağırlama merkezleri değildir" başlığıyla yapılan açıklamada "Eski bir oyuncu olması dışında hiçbir meziyeti olmayan birinin, akıl sağlığının yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla söyleşi adı altında öğrencilerle bir araya getirilmesi sorgulanmaya muhtaçtır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın öne çıkan kısımları şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan çocuklarımıza yönelik böyle bir etkinlik düzenlemenin pedagojiyle, bilimle, vicdanla yan yana gelir bir tarafı yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluş amacından uzaklaşarak MEB’le birlikte eğitimin laik yapısını ortadan kaldırmaya, eğitimin dini esaslara göre şekillendirilmesini sağlamaya yönelik girişimleri özellikle son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak bilinsin ki bu ülkedeki her çocuk için laik, bilimsel, kamusal eğitimi savunan Eğitim-İş olarak biz, bunun karşısında dimdik duracağız!

Başöğretmen Atatürk'ün bize emanet ettiği yeni nesiller, sahipsiz değildir! Bu skandala sebep olanlar hakkında derhal soruşturma açılmalı, bilim yuvası olması gereken okullarımızda böyle faaliyetlere izin verilmemelidir.

Bu skandallara karşı suskun kalacak ya da bunu münferit göstermeye çalışacak MEB yöneticileri bilsin ki, bu gericiliğin sistematik olduğunun farkındayız.

Cezasızlık, bu tür yeni skandalların patlak vermesini beraberinde getirecek, yurdun dört bir yanındaki gericiler için dolaylı teşvik anlamı taşıyacaktır. Her fırsatta "Çağı yakalama" nutukları çeken Bakanlık, bu skandalların bir parçası olmak istemiyorsa derhal gereğini yapmalıdır.

Eğitim-İş olarak bu rezalete sebep olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı belirtiyoruz."