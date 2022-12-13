Okul müdüründen yandaş sendika yöneticisi hakkında 'darp' şikayeti
Iğdır Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Suat Kaya (42), Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem’in kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Kaya, öğretmenlerle görüşmesine izin vermediği için Çiğdem’in kendisine hakaret edip, yumruk attığını söyledi.
Eğitim iş kolunda iktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, bugün gittiği Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda müdür Suat Kaya ile tartıştı. Okulun güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından Kaya, emniyete giderek şikayetçi olup, hastaneden de darp raporu aldı.
Sendika şube başkanının ders saatinde öğretmenlerle görüşmek istediğini ileri süren Suat Kaya, "15 dakika süreyle izin verdim. Görüşme biraz uzayınca öğretmenleri uyararak derse gitmelerini istedim. Öğretmenler gittikten sonra odama geldi ve bana hakaretler etmeye başladı. 'Sen görürsün, burayı artık boş bırakmayacağım. Dışarı çıktığında seninle görüşeceğim' diyerek odada bir sürü hakaret etti. Daha sonra odadan çıkarak bahçeye kadar yürüdük. Burada da hakaretlerine devam edip yüzüme yumruk attı" diye konuştu.
SALDIRIYI KINADILAR
Olayın ardından Iğdır'daki eğitim sendikalarının temsilcileri saldırıyı kınadı. Okul bahçesinde hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Eğitim Gücü-Sen Şube Başkanı Cafer Tayyar Özoğul, "Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim-Sen ve Eğitim Gücü-Sen olarak eğitimcilere yönelik şiddetin sonuna kadar karşısında olduğumuzu yüksek bir sesle dile getiriyoruz. Her ne sebeple olursa olsun, kimden gelirse gelsin eğitimcilere uygulanan şiddeti esefle kınıyoruz. Bu durumun yasal olarak sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi
Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Erkan Çiğdem ise müdür Suat Kaya'ya yumruk atmadığını ve hakkındaki iftira sebebiyle suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
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