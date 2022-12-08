Eğitimcilerden okula aç giden öğrenciler için beslenme çağrısı: '5’li çeteyi değil çocukları doyur'

08 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Ekonomik krizin derinleşmesi ve yaşam pahalılığı, çocuklara da gözle görülür biçimde yansıyor. Çocukların iyi beslenememesi nedeniyle okullarda yemek verilmesine yönelik TBMM’ye verilen önergeler Cumhur İttifakı oylarıyla reddedilirken Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, okullardaki beslenme yetersizliğine isyan etti. Özbay, yetersiz beslenen çocuklarda sağlık problemleri ve gelişimsel sorunların görülme olasılığının daha yüksek olduğunu, okula devamı etkilediğini kaydetti.

"4’ÜNDEN BİRİ DÜŞÜK KİLOLU"

TÜİK’in İstatistiklerle Çocuk 2021 raporuna göre “ciddi maddi yoksunluk içinde olan” çocukların oranının yüzde 34’e çıktığına işaret eden Özbay, “4 çocuktan birinin okula aç gidiyor. Yine 4 çocuktan birinin düşük kilolu, 4 çocuktan üçü ise kansızlık problemi yaşıyor. İlkokullardaki öğrenci sayısı 5 milyon 122 bin. Bu öğrencilerimizin günlük yemek maaliyeti 92.1 milyon, yıllık ise 16.5 milyar lira. Tüm kademelerde ise yaklaşık 50 milyar lira. Cumhurbaşkanlığı’nın günlük harcaması için ayrılan 18 milyon TL, yol ve köprü garanti ödemeleri ile şehir hastaneleri için ayrılan 100 milyar TL ödenek ile bütün çocuklarımızı beslememiz mümkün” dedi. Özbay, “Aç karnına ders olmaz. Beslenme hakkı sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesi altına alınmalı” ifadelerini kullandı.