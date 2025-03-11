Okul müdürünü odasında bıçaklamıştı: 3 hafta gözlem kararı!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 17:33

Güncelleme: 11.03.2025 - 17:33

Sakarya'da Rüveyde Güneş İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü E.C.'yi odasında bıçakla yaralayan M.H.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Ferizli Adliyesi'ne getirildi.

CEZAİ EHLİYETİNİN OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLECEK

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.H.'nin, akıl sağlığı yönünden cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 hafta gözlem altında tutulması kararlaştırıldı.

Olayın ardından ameliyat edilen okul müdürü E.C.'nin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Dün, Rüveyde Güneş İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü E.C. (37) odasında M.H. (40) tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, E.C. hastaneye kaldırılmış, M.H. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.