Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okul saldırılarının ardından tehdit paylaşımları yapmışlardı: 36 çocuk için karar verildi

Okul saldırılarının ardından tehdit paylaşımları yapmışlardı: 36 çocuk için karar verildi

13.05.2026 10:46:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Okul saldırılarının ardından tehdit paylaşımları yapmışlardı: 36 çocuk için karar verildi

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen 36 suça sürüklenen çocuğa (SSÇ) sosyal ve psikolojik destek sağlanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği'nden temsilcilerin katılımıyla okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan suça sürüklenen çocuklara ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Başsavcılık koordinesinde, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında destekleyici ve koruyucu tedbirler alınmasına yönelik Valilik bünyesindeki İl Koordinasyon Kurulu'na bağlı alt kurul kurulmasına karar verildi.

Alınan karar doğrultusunda, hakkında soruşturma yürütülen suça sürüklenen çocuklardan 27'sine danışmanlık tedbiri, 6'sına psikiyatrik sağlık tedbiri, 2'sine eğitim tedbiri, 1'ine de bakım desteği uygulanacak.

Toplantıda ayrıca, suça sürüklenen çocuklara özellikle hukuk eğitimi verilerek nelerin suç olduğu, işlendiği takdirde karşılaşacakları sonuçların neler olabileceği gibi konularda bilgi sahibi olmalarına yönelik eğitim verilmesi planlandı. Böylece söz konusu çocukların daha iyi şartlara getirilmesi ve daha iyi bir kazanımla hayatlarına yön vermesinin sağlanması amaçlanıyor.

Öte yandan, 4'ü tutuklu, 26'sı "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan toplam 56 suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İlgili Konular: #okul #kahramanmaraş #Şanlıurfa #saldırı

İlgili Haberler

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından yürütülen soruşturmada, tutuklu saldırganın öğretmen annesinin emeklilik başvurusunda bulunduğu, emniyet müdürü babasının ise tüm özlük haklarının sonlandırıldığı ortaya çıktı. Öte yandan TBMM bünyesinde kurulan araştırma komisyonunun bu hafta Kahramanmaraş'a giderek incelemelerde bulunması bekleniyor
Okul saldırılarını araştıran komisyon, yine temennilerle çalışmaya başladı: ‘Okul en güvenli yer olmalı’
Okul saldırılarını araştıran komisyon, yine temennilerle çalışmaya başladı: ‘Okul en güvenli yer olmalı’ Okullarda yaşanan silahlı saldırıları araştırmak için kurulan Meclis komisyonu, yine iktidar ve muhalefet milletvekillerinin “iyi temennileriyle” çalışmalarına başladı. Muhalefet milletvekilleri bu güne kadar uyulmayan plan ve raporları anımsatarak “Bu kez çalışmamızın sahada etkisi olsun” vurgusunu yaptı. Vekiller “Okullar öyle yerler olmalı ki kendi evinden daha güvenli hâle gelmeli” dedi.
Okul saldırısında hayatını kaybeden Almina'nın mezarı pembeye boyandı
Okul saldırısında hayatını kaybeden Almina'nın mezarı pembeye boyandı Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede 18 gün yaşam savaşı veren Almina Ağaoğlu'nun mezarı pembeye boyandı. Vatandaşlar, Almina’nın mezarını ziyaret ederek duygusal notlar bırakıyor.