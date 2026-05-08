Okul saldırılarını araştıran komisyon, yine temennilerle çalışmaya başladı: ‘Okul en güvenli yer olmalı’

8.05.2026 04:00:00
Güncellenme:
Sarp Sağkal
Okullarda yaşanan silahlı saldırıları araştırmak için kurulan Meclis komisyonu, yine iktidar ve muhalefet milletvekillerinin “iyi temennileriyle” çalışmalarına başladı. Muhalefet milletvekilleri bu güne kadar uyulmayan plan ve raporları anımsatarak “Bu kez çalışmamızın sahada etkisi olsun” vurgusunu yaptı. Vekiller “Okullar öyle yerler olmalı ki kendi evinden daha güvenli hâle gelmeli” dedi.

Okullarda yaşanan silahlı saldırıları araştırmak için kurulan Meclis komisyonu önceki gün toplandı. Toplantı geçmişte benzer amaçla kurulan komisyonların ilk toplantılarında olduğu gibi muhalefet ve iktidar milletvekillerinin “birlikte çalışılmalı, faydalı olacak bir rapor hazırlanmalı” temennileriyle başladı. Ancak toplantıda söz alan milletvekilleri geçmiş dönemde hazırlanan raporların, imzalanan protokollerin sahaya yansımadığını anımsatarak bu komisyonun çalışmalarının da benzer bir şekilde sonuçlanmaması gerektiğini vurguladı. Komisyonda söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç “Son on yılda 100’e yakın araştırma komisyonu var aşağı yukarı. Bu parlamentoda araştırma komisyonları kuruluyor, çalışıyor, sonra rapor hazırlanıyor ve maalesef o rapor raflarda kalıyor, kimse okumuyor” dedi.

‘ÇOCUKLAR ÖLMEYE DEVAM EDİYOR’

CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş ise, birkçok bakanlığın ortak çalışmasına karşın Türkiye’de çocuk ölümlerinin önlenemediğini vurgulayarak “Çocuklar çok farklı gerekçelerle ölmeye devam ediyor. Örneğin, Kartalkaya’da bir yangın oluyor, 38 çocuk ölüyor. Örneğin Aladağ’da yine devlete emanet edilen bir yurtta çocuklar ölüyor. Çorlu tren kazası oluyor, 7 çocuk ölüyor ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 18 kez gittikleri bir evde 1 ila 5 yaş arası 5 çocuk yanarak ölüyor. Demek ki bütün bunlara ekosistem açısından baktığımız zaman korumaya dair bir zafiyet var” ifadelerini kullandı.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan da çocuklarını okula gönderirken endişe duyan ailelere dikkat çekerek “Okullar öyle yerler olmalı ki kendi evinden daha güvenli hâle gelmeli. Bir deprem yaşandığında dahi çocuklarımızı biz ilk okullara gönderiyor olmalıyız” dedi.

En az üç çocuk çağrısıyla ‘Aile ve Nüfus On Yılı’ ilan edildi ama aile hesapları üç yılda sıfıra indi Aileler için temel giderler son üç yılda yüzde 555’e varan oranlarda artarken 2026 ilk çeyrek itibarıyla harcamalar 2025 fiyatlar genel seviyesinin yüzde 30 üzerinde seyrediyor.
Çarpıcı MESEM raporu! Çocukların yüzde 90,5’i iş kazası geçirdi, çoğu hastaneye bile götürülmedi! Öğrenci Sendikası’nın Gebze’de yaptığı araştırma, MESEM’li öğrencilerin ağır çalışma koşullarını gözler önüne serdi. Ankete katılan 926 öğrencinin yüzde 90,5’inin iş kazası geçirdiği, kazaya uğrayanların büyük bölümünün hastaneye götürülmediği ortaya çıktı.
AKP'li Kumru Belediyesi'nden 'nüfusu artırma' teşviki: 10 çocuk yapana sıfır kilometre araba! Ordu'nun AKP'li Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, ilçede azalan nüfusun yeniden artmasını sağlamak için bir "teşvik" çalışması başlattı. Belediye meclisinde kabul edilen teşvik kapsamında 10 çocuk yapan ailelere sıfır kilometre araç hediye edilecek, 8 çocuk yapanlara ise belediyede iş imkanı sunulacak, ayrıca 3'üncü ve sonrası her çocuk için artı 50'şer bin lira teşvik verilecek.