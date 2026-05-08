Okul saldırılarını araştıran komisyon, yine temennilerle çalışmaya başladı: ‘Okul en güvenli yer olmalı’

Okullarda yaşanan silahlı saldırıları araştırmak için kurulan Meclis komisyonu önceki gün toplandı. Toplantı geçmişte benzer amaçla kurulan komisyonların ilk toplantılarında olduğu gibi muhalefet ve iktidar milletvekillerinin “birlikte çalışılmalı, faydalı olacak bir rapor hazırlanmalı” temennileriyle başladı. Ancak toplantıda söz alan milletvekilleri geçmiş dönemde hazırlanan raporların, imzalanan protokollerin sahaya yansımadığını anımsatarak bu komisyonun çalışmalarının da benzer bir şekilde sonuçlanmaması gerektiğini vurguladı. Komisyonda söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç “Son on yılda 100’e yakın araştırma komisyonu var aşağı yukarı. Bu parlamentoda araştırma komisyonları kuruluyor, çalışıyor, sonra rapor hazırlanıyor ve maalesef o rapor raflarda kalıyor, kimse okumuyor” dedi.

‘ÇOCUKLAR ÖLMEYE DEVAM EDİYOR’

CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş ise, birkçok bakanlığın ortak çalışmasına karşın Türkiye’de çocuk ölümlerinin önlenemediğini vurgulayarak “Çocuklar çok farklı gerekçelerle ölmeye devam ediyor. Örneğin, Kartalkaya’da bir yangın oluyor, 38 çocuk ölüyor. Örneğin Aladağ’da yine devlete emanet edilen bir yurtta çocuklar ölüyor. Çorlu tren kazası oluyor, 7 çocuk ölüyor ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 18 kez gittikleri bir evde 1 ila 5 yaş arası 5 çocuk yanarak ölüyor. Demek ki bütün bunlara ekosistem açısından baktığımız zaman korumaya dair bir zafiyet var” ifadelerini kullandı.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan da çocuklarını okula gönderirken endişe duyan ailelere dikkat çekerek “Okullar öyle yerler olmalı ki kendi evinden daha güvenli hâle gelmeli. Bir deprem yaşandığında dahi çocuklarımızı biz ilk okullara gönderiyor olmalıyız” dedi.