Okul saldırısından kahreden detay: 24 gündür yaşam mücadelesi veren çocuk 100 aldığı için ön sıraya oturmuş

Kahramanmaraş’ta ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Mustafa Aslan’ın, olay günü matematik sınavından 100 aldığı için ön sıraya oturduğu ortaya çıktı. Küçük çocuğun 24 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

YAŞAM MÜCADELESİ SÜRÜYOR

15 Nisan’da Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen saldırıda, 14 yaşındaki sekizinci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından açılan ateş sonucu matematik öğretmeni Ayla Kaymaz ile 8 öğrenci hayatını kaybetmişti. Saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Aynı saldırıda 9 kurşunla ağır yaralanan Mustafa Aslan’ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Zafer Samancı’nın haberine göre, Mustafa’nın saldırı günü matematik sınavından tam puan aldığı için öğretmeni tarafından ön sıraya oturtulduğu öğrenildi.

Mustafa Aslan’ın babası Hasan Aslan, oğlunun matematik dersini çok sevdiğini belirterek, “Normalde arka sıralarda oturuyordu. O gün matematik sınavından 100 aldığı için öğretmeni oğlumu onore etmek amacıyla ön sıraya almış. Saldırı sırasında da kurşunların hedefi olmuş” dedi.

Oğlunun 24 gündür yoğun bakımda olduğunu söyleyen baba Aslan, “Hayati tehlikesi devam ediyor. Tüm Türkiye’den dua bekliyoruz” ifadelerini kullandı.