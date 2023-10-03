Okul servisi 112 metre şarampole yuvarlanıp yandı: 2’si öğretmen 4 yaralı

Yayınlanma: 03.10.2023 - 13:17

Güncelleme: 03.10.2023 - 13:17

Feci kaza, Samsun’un Salıpazarı ilçesinin kırsal mahallesi olan Cevizli Mahallesi Tefekli mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cevizli Mahallesi’ndeki lise ve ortaokulu öğrencilerini Salıpazarı ilçe merkezindeki okullarına bırakıp geri dönerken de Cevizli İlkokulu öğretmenlerine servis görevi yapan Sinan Keskin idaresindeki 55 C 6690 plakalı okul servisi minibüs ile karşı yönden gelen İbrahim Fidan yönetimindeki 55 AGY 709 plakalı kamyonet çarpıştı.

YURTTAŞLAR KURTARDI

Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan minibüs fındık bahçesinde 112 metre şarampole yuvarlanarak alev alıp yanmaya başladı. Kazanın hemen ardından vatandaşlar yardıma koşup araçta bulunanları yanarak ölmekten kurtardı.

Kazada, minibüs sürücüsü Sinan Keskin ile öğretmenler Ebru Çetin, Emrullah Dündar ile aynı okulda görevli hademe Neşe Arslan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi ile Samsun’daki hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası alev alan öğrenci servisi de tamamen yanarak geriye demir yığını kaldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.