Okul servisi evin duvarına çarptı: 11 yaralı
Ankara'nın Sincan ilçesinde okul servis aracının evin duvarına çarpması sonucu 10'u öğrenci 11 kişi yaralandı. Kaza sırasında evinde uyku halinde olan mahalle sakini, büyük bir gürültüyle uyandıklarını ve doğalgaz borusunun patladığını sandıklarını söyledi
Saraycık Mahallesi'nde Etimesgut Halil İnalcık Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ramazan K'nin kullandığı 06 C 1848 plakalı okul servis midibüsü, 2435. Cadde kavşağında köşe başındaki apartmanın giriş katında yer alan dairenin duvarına çarptı.
Kazada servis aracındaki 10 öğrenci ile ev sahibi Şeref Sürücü yaralandı.
Yaralanan öğrencilerden ikisi ile ev sahibi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı, 8 öğrenciye 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde müdahale etti.
"DOĞALGAZ BORUSU PATLAMASI GİBİ"
Kaza sırasında eşi ile evlerinde uyuduklarını ifade eden Satı Sürücü, büyük bir gürültüyle uyandıklarını, doğalgaz borusunun patladığını sandıklarını söyledi. Satı Sürücü, önce çocukları gördüğünü belirterek, kaza sonrası eşinin kafasından ve ayağından yaralandığını dile getirdi.
Video Haberler
- İstanbul'da dev şölen
- Afyonkarahisar alevlere teslim: 15 iş yeri kül oldu
- Çin'de kırmızı gökyüzü
- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
- 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti
- Peker: 'Bir hamle yapacağız'
- 'Katil oldum' diye gözyaşı döktü
- Müzik grubu solisti trafik kazasında hayatını kaybetti
- Hande Yener geri adım atmadı!
- Tekirdağ'da fabrikada yangın
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seni perişan ederim Melih'
- 'Tek kaçış yolu...'
- Nagehan Alçı'dan yeni 'açıklama'
- Bülent Turan: 'Bu bir geri zekalılıktır'
- 'Beğen'mek suç oldu!
- AKP'nin 'kahramanı' Fethullahçı çıktı
- Kirlilik alarmı! Okullar tatil edildi
- 'Konu bizler değiliz!'
- Ahmet Nur Çebi'den 'Ali Koç' çıkışı
- TRT 'Netflix'in alternatifi'ni yapacak