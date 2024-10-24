Okul servisi ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Okul servisi ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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AA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 10:44

Alagöz köyü yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü, 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpıştı.

Şarampole devrilen otomobildeki, 5 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Okul servis minibüsünün boş olduğu, köyden öğrenci almaya gittiği öğrenildi.


Etiketler: #afyonkarahisar #kaza #otomobil #servis

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