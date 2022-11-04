Adana'da okul servisiyle cip çarpıştı: 4’ü çocuk 6 yaralı
Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde öğrenci servisiyle cipin çarpışması sonucu 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Adana’nın Tufanbeyli ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde iddiaya göre, öğrenci taşıyan Hüseyin Keçe’nin yönetimindeki 01 Z 2629 plakalı minibüs ile Mehmet Gökoğuz’un kullandığı 33 AFM 988 plakalı cip çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savurulan minibüs, Mehmet Ertuna’nın evine de çarparak zarar verdi.
Kaza sonrası öğrenci servisinde yaralanan 4 çocuk ile yaralanan iki sürücü hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada servis sürücüsü ve 1 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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