Adana'da okul servisiyle cip çarpıştı: 4’ü çocuk 6 yaralı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde öğrenci servisiyle cipin çarpışması sonucu 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İHA
04 Kasım 2022 Cuma, 15:21
Adana'da okul servisiyle cip çarpıştı: 4’ü çocuk 6 yaralı
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Adana’nın Tufanbeyli ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde iddiaya göre, öğrenci taşıyan Hüseyin Keçe’nin yönetimindeki 01 Z 2629 plakalı minibüs ile Mehmet Gökoğuz’un kullandığı 33 AFM 988 plakalı cip çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savurulan minibüs, Mehmet Ertuna’nın evine de çarparak zarar verdi.

Kaza sonrası öğrenci servisinde yaralanan 4 çocuk ile yaralanan iki sürücü hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada servis sürücüsü ve 1 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

 


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