Okul yıkıldı, park yapılacak
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde mecliste oy çokluğu ile alınan karara göre, İl Emniyet Müdürlüğü arkasındaki yıkılan Tarım Meslek Lisesi arazisi, Atakum Kamalı’da yer alan konut ve ticaret alanına kaydırıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Atakum ilçesindeki arazi taşıma işlemi mecliste oy çokluğu ile kabul edildi. AKP’li belediye, daha önce protokol cami yapılmasıyla gündeme gelen İl Emniyet Müdürlüğü arkasındaki yıkılan Tarım Meslek Lisesi arazisini, Atakum Kamalı’da yer alan konut ve ticaret alanına kaydırdı.
Lisenin bulunduğu alanda ise “Atakum Kent Park ve Bilim Merkezi” inşaatına başlandı. 100 gün içerisinde tamamlanacak proje konseptinde yürüyüş parkurları, oyun alanları, büfe, kafe ve aktivite alanları yer alacak. Tarım Lisesi arazisine yapılmak istenin cami projesi için yargı yürütmeyi durdurma kararı vermişti.
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