Samsun'da 'kaçakçılık' operasyonu: 251 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi

Samsun'da kaçaklık kapsamındaki operasyonda 251 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi. Yakalanan 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İHA
01 Mayıs 2022 Pazar, 18:04
Samsun'da 'kaçakçılık' operasyonu: 251 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi
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Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu 251 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi. 

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu 251 şişe bandrolsüz içki ele geçirdi. Olayla ilgili U.K., H.İ., G.İ., M.D. ve O.G. hakkında yasal işlem başlatıldı. 


Kaçakçılık Operasyon Samsun

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