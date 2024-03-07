Okula 'tatbikatla' sızdılar!

Tarikat ve cemaatlere bağlı vakıf ve derneklerin faaliyetleri tartışılmaya devam ediyor.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 07.03.2024 - 04:00
Okula 'tatbikatla' sızdılar!
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Eğitim başta olmak üzere birçok alanda yürüttüğü faaliyetleriyle dikkat çeken bu tarikatlar son zamanlarda afet, arama-kurtarma ve insani yardım anlamında da yürüttüğü faaliyetlerle dikkat çekiyor.

Söz konusu tarikatların arama kurtarma ekipleri 6 Şubat’taki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından görünür olmaya başladı. Bu vakıflar AFAD ve Kızılay gibi kurumlarla ortak faaliyet yürütürken birçok belediyeyle de protokol imzalayıp çeşitli etkinliklerde de işbirliği yapıyor.

Bu kurumların başında, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Menzil cemaatine bağlı Beşir Derneği, Nur cemaatine bağlı Hayrat Vakfı, Nakşibendi tarikatına bağlı Sadakataşı Derneği gibi kurumlar yer alıyor.

Son olarak Hayrat Arama Kurtarma ekibi Van’da 5 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde geçtiğimiz günlerde “Afet Farkındalık Eğitimi” kapsamında deprem tatbikatı düzenledi.

İHH, Beşir Derneği, Deniz Feneri Derneği, Hayrat Vakfı, Aziz Mahmut Hüdai Vakfı, Sadakataşı Derneği, 2020’de eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzaladığı bir belgeyle Suriye’de yardım çalışmalarında da bulundu.

VARLIKLARI KATLANDI

Söz konusu dernek ve vakıfların birçoğu “kamu yararına dernek” statüsünde faaliyet yürütüyor. Bu derneklerin birçoğunun da izinsiz bağış toplama hakkı bulunuyor. Bu derneklerin ekonomik olarak büyümesi de dikkat çeken konular arasında.

KAYIP ÇOCUKLAR

6 Şubat depremlerinin ardından birçok çocuğun kayıp olduğu ve bu çocuklardan bazılarının tarikat ve cemaatlerin yurtlarına yerleştirildiği iddia edilmişti. Şu ana kadar depremlerin ardından kaç çocuğun kayıp olduğuna ilişkin resmi bir veri bulunmuyor.


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