Okulda 4 öğrenciyle bir veliye darp iddiası: Okul müdürü gözaltına alındı

Büyükçekmece'de, bir okulda 4 öğrenciyle bir veliyi darbettiği iddia edilen okul müdürü gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 17:34
Okulda 4 öğrenciyle bir veliye darp iddiası: Okul müdürü gözaltına alındı
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Büyükçekmece'ye Mimarsinan Mahallesi'ndeki Batıköy Memurdan Armağan İlkokulu ve Ortaokulu'nda yapılan deprem tatbikatı sırasında, iddiaya göre öğrencilerin konuşmasına sinirlenen okul müdürü E.G. çocukları darbetti.

Öğrencilerden 8. sınıfta okuyan 14 yaşındaki S.U, yaşananları anlattığı babasını okulu çağırdı. Okula gelen veli Hakan U. ile okul müdürü E.G. arasında kavga çıktı.

Kavgada, iki öğretmen tarafından tutulduğunu ileri süren Hakan U'nun, müdür E.G. tarafından darbedildiği öne sürüldü.

Bu arada tatbikatta darbedildiğini iddia eden 4 çocuk ile veli Hakan U. aldıkları darp raporu ile polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kavgada hafif yaralandığı öğrenilen okul müdürü E.G. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Veli Hakan U, gazetecilere yaptığı açıklamada, tartışma sırasında okul müdürünün çocuğuna küfür ve hakaret etmeye devam ettiğini ileri sürerek, bu duruma okul aile birliği üyelerinin de şahit olduğunu söyledi.

OLAY ANINI ANLATTI

Hakan U, müdürün psikolojik sorunlarının bulunduğunu savunarak, "O makamı hak edecek biri değil kendisi. Okulda kaba kuvvet ile iş yöneten bir öğretmenmiş zaten" dedi.

Oğlu S.U. da deprem tatbikatı olduğundan herkesin okul bahçesine indiğini anlatarak, arkadaşlarının kendisini uyardığı sırada müdürün kendisine tekme attığını öne sürdü.

Öğrenci S.U, daha sonra ayağının çok acıması nedeniyle müdürün odasına gittiğini belirterek, "Dedim ki, 'Hocam, babam okula gelecek sizinle konuşacak'. Bana küfür ederek, 'git buradan' dedi. Ondan sonra babam geldi. Babamın yanında da bana hakaret etmeye başladı. Ondan sonra babamla kavga etmeye başladılar. Babamın yanında beni itti, hala hakaret etmeye devam etti. Babam da çok sinirlendiği için kavga ettiler. Babama yumruklar vurdu. Yanındaki öğretmenler de babamı tuttu" diye konuştu.

Müdürün darbettiği öğrencilerin sayısının çok olduğunu iddia eden S.U, bugün kendisiyle birlikte 4 öğrencinin darbedildiğini söyledi.

Öte yandan veli Hakan U, gözüne aldığı darbe nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.


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