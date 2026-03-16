Okulda 'harem-selamlık' bayram programı yapıldı: CHP'li Suat Özçağdaş'tan Yusuf Tekin'e 4 zor soru

Bitlis Mutki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen bir "Bayramlaşma Programı" tepkilere neden oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, öğrencilerin cinsiyetlerine göre ayrıştırıldığı ve karma eğitim ilkesine uygun davranılmadığı dikkat çekti.

Konuya ilişkin CHP Milli Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

Özçağdaş, önergesinde, "Öğrencilerin sosyal gelişimini engelleyen ve cinsiyetçi bir ayrıştırmaya dayanan bu tür uygulamalar, eğitimin bilimselliğine ve laiklik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca ülkemizin hiçbir yerinde çocuklar, büyüklerinin cinsiyetine göre bayramlaşmamaktadır" hatırlatması yaptı.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?"

Özçağdaş'ın Yusuf Tekin'e yönelttiği 4 soru şu şekilde:

1. Söz konusu etkinlikte kız ve erkek öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte cinsiyetlerine göre ayrılarak kutlama yapması Bakanlığınızın bilgisi ve onayı dahilinde mi gerçekleşmiştir?

2. İlgili ilçe eğitim müdürlüğü ve ilgili okul yöneticileri hakkında, karma eğitim ilkesine aykırı bu uygulama nedeniyle bir inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır?

3. Öğrencilerin toplumsal yaşamdan izole edilmesine ve cinsiyet temelli bir ayrışmaya tabi tutulmasına neden olan bu uygulamanın pedagojik gerekçesi nedir?

4. Bakanlığınızın, bayram kutlamaları ve sosyal etkinliklerde "harem-selamlık" benzeri uygulamaların önüne geçmek adına okul yönetimlerine yönelik bir talimatı veya denetim planı bulunmakta mıdır?