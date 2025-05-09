Okulda iki kardeşi katletmişti... Saldırgan 3 kez cezaevine girip çıkmış!

Giresun'da Sosyal Bilimler Lisesi'nde bugün sabah saatlerinde iki kız kardeşi silahla vurarak ölümüne neden olan okulun güvenlik görevlisi zanlı, daha önce "silahla yaralama" ve "tehdit" suçlarından 3 kez cezaevine girip çıktığı öğrenildi.

Okulda iki kardeşi katletmişti... Saldırgan 3 kez cezaevine girip çıkmış!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 14:46

Giresun'da Aksu Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde güvenlik kadrosunda çalışan A.T. (53), henüz bilinmeyen bir nedenle okulun hizmetli kadrosunda temizlik görevlisi olarak çalışan Rana Çavuş Gökçin (27) ve ablası Yonca Çavuş'u (30) silahla vurdu. Olay sonrası okula çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi çağrılırken, ağır yaralanan iki kadına müdahale edildi.

Tüm müdahalelere rağmen Yonca Çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Rana Çavuş Gökçin ise hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Gökçin de, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI!

Olay sonrası kaçan A.T. yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın daha önce silahla yaralama ve tehdit suçlarından 3 kez cezaevine girip çıktığı ve son olarak cezaevinden tahliye olduktan sonra eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı belirlendi. A.T.'nin Giresun Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü belirtildi.


Etiketler: #CEZAevi #giresun #kardeş #silahlı saldırı

İlgili Haberler

Giresun'da lisede silahlı saldırı: 2 kadın öldürüldü!

Giresun'da lisede silahlı saldırı: 2 kadın öldürüldü!
Cezaevinden çıkıp eşini öldürmüştü... Denizli’de yakalandı

Cezaevinden çıkıp eşini öldürmüştü... Denizli’de yakalandı
Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı: Birlikte yaşadığı kadını ve annesini vurdu

Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı: Birlikte yaşadığı kadını ve annesini vurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler