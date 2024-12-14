Okulda korkunç olay... Öğretmen beyin kanaması geçirdi!
Darıca'da 2 gündür baş ağrısı çeken öğretmen, okulda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilirken öğretmenin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Nenehatun İlkokulu'nda görev yapan okul öncesi öğretmeni Sema Özdemir, beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.
İki gündür başı ağrıdığı öğrenilen Özdemir, okulda fenalaşarak yere düştü. Hastaneye kaldırılan Özdemir'in, beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sema Öğretmen'in durumun kritik olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
"ÖĞRETMENİMİZİN TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTEDİR"
Olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Darıca Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, şunları kaydetti:
"İlçemiz Nenehatun ilkokulunda anasınıfı öğretmeni olarak çalışan Sema Özdemir, görevinin başında fenalaştığı için ambulansla Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesi yapılmıştır. İlk müdahaleden sonra öğretmenin beyin kanaması geçirdiği teşhis edilmiş ve hızlıca Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Öğretmenimizin yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Öğretmenimize acil şifalar diler, tekrar aramıza dönmesi için eğitim camiamızdan ve halkımızdan dua talep ediyoruz."
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