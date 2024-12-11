Sinop Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun beyin kanaması geçirdi
Sinop Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, merdivenden düşerek ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kendine ait iş yerinde kaza geçiren Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, merdivenden düşerek ağır yaralandı ve beyin kanaması geçirdi.
Sağlık ekipleri, Başkan Uzun’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk etti.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Başkan Uzun’un tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: #beyin kanaması #Sinop
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