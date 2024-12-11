Sinop Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun beyin kanaması geçirdi

Sinop Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, merdivenden düşerek ağır yaralandı.

Sinop Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun beyin kanaması geçirdi
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 12:57

Edinilen bilgiye göre kendine ait iş yerinde kaza geçiren Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, merdivenden düşerek ağır yaralandı ve beyin kanaması geçirdi.

Sağlık ekipleri, Başkan Uzun’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Başkan Uzun’un tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #beyin kanaması #Sinop

İlgili Haberler

Mehmet Uzun kimdir? Sinop Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun kaç yaşında, nereli? Mehmet Uzun neden hastaneye kaldırıldı?

Mehmet Uzun kimdir? Sinop Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun kaç yaşında, nereli? Mehmet Uzun neden hastaneye kaldırıldı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler