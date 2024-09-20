Okulda adeta şeriat ilan etmişti: Müdür yardımcısının kapısını kırdı, odasını boşalttı!

Yayınlanma: 20.09.2024 - 10:30

Güncelleme: 20.09.2024 - 10:49

Geçtiğimiz ay Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı görüntülerde okulunda adeta şeriat ilan ederek ‘Başı açık öğrenciye karışırız’ ifadelerini kullanan Bursa Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulunda Okul Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, bu kez de okulun müdür yardımcısına mobbing uyguladı.

Kırbıyık, iddialara göre okulda istemediği kadın müdür yardımcısının kapısını tekmeleyerek kırdı ve eşyalarını boşalttı. O ana ait görüntüleri müdür yardımcısı saniye saniye kaydederek sosyal medyada paylaştı.

SENDİKALARDAN TEPKİ

Eğitim Sen Bursa Şubesi, Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu müdürü Ergin Kaya Kırbıyık’ın üyelerine yaptığı mobbing ve odasının kapısını kırması üzerine okul önünde açıklama yaptı.

Okul önünde yapılan açıklamaya, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim İş, TÖB-SEN, Eğitim Gücü Sendikası, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal destek verdi.

25 Ekim 2023 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme atamasında Doğa Kaycı’nın, görevlendirme puanı üstünlüğü ile Mahmut Celalettin Öktem İHOO’na ataması yapıldığını vurgulayan Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem, “Bir şekilde arkadaşımızın telefonunu bulan okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, arkadaşımıza WhatsApp mesajı ile; tayin istemeden önce neden kendisini arayıp sormadığını, okulda uyumlu bir kadro olduğunu, yeni birini istemediğini, kendisiyle görüşmeden asla eski okulundan ilişik kesmemesi gerektiğini söyler. Okul müdürü, 6 Kasım 2023’te göreve başlayan arkadaşımıza mobbing uygulamaya başlamış, açık açık arkadaşımıza orada olmasını istemediğini her fırsatta söyleyip, bunu belli edecek davranış ve eylemlerde bulunmuştur. Daha ilk günlerde odasına çağırıp, kılık kıyafetine dikkat etmesi gerektiğini, takıntılı biri olduğunu, birine taktı mı pis taktığını ifade etmiştir. Yani kindar biri olduğunu açıkça ifade etmiştir” açıklamasını yaptı.

OKULDA ADETA ŞERİAT İLAN ETMİŞTİ

Geçtiğimiz ay okul toplantısında veliler tarafından da kayda alınan toplantıda okul müdürü Kırbıyık, “Bu okulda namaz, başörtüsü, Kuran, oruç tartışılamaz”, “Biz Müslümanların tarafındayız. O yüzden şort giyen öğrenciye de karışırız, başörtüsü takmayan öğrenciye de karışırız” dediği görülmüştü. Toplantıda öğrencilerinin her haline karıştıklarını söylemekten çekinmeyen Kırbıyık, velilerin “Baskıcı yaklaşım çocukların psikolojisini etkiliyor” eleştirisine de “Çocuğunun çabuk psikolojisi bozulan veliler de bu okula gelmemeli” sözleriyle yanıtını vermişti.