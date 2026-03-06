Okulda şiddet bitmiyor: Öğretmen müdürü kovaladı

Okullardaki şiddet olayları her geçen gün artıyor. Ankara Mamak’ta bulunan Çağrıbey Anadolu Lisesi’nde bu olaylara bir yenisi daha eklendi. Okulun eski edebiyat öğretmeni A.Ç tayin ile başka bir okulda görevlendirilmişti. Ancak atandığı okula bir ay gitmeyince devlet memurluğu düştü. Bundan dolayı eski okulunu suçlayan A.Ç. önceki gün okulu bastı. Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen A.Ç. görevli memura saldırdı, okul müdürünü kovaladı. Müdürün kendini bir sınıfa kitleyerek kurtulduğu ortaya çıktı. A.Ç’nin aynı zamanda öğretmenleri de sosyal medyadan tehdit ettiği ileri sürüldü. Şikayet üzerine A.Ç’nin karakolda ifadesi alındı.