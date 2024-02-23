Okulda şiddet ve taciz davası: 'Adalet istiyorum'

Antalya’da birinci sınıfa giden bir çocuğun, A.D. isimli bir veli tarafından taciz edildiği iddialarının ardından açılan davanın ilk duruşması Antalya Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 23.02.2024 - 03:00
Okulda şiddet ve taciz davası: 'Adalet istiyorum'
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Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yer alan Hasan-Fatma Çavlı İlkokulu’nda birinci sınıfa giden bir çocuğun öğrenciler ve bir veli tarafından taciz edildiği iddia edilmişti. Anne M.A., A.D. isimli veli hakkında suç duyurusunda bulunmuş, olay hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Cumhuriyet’in olayı gündeme getirmesinin ardından Antalya Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 

TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Sanık A.D’nin “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “On iki yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması dün Antalya Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ailenin avukatı, sanık A.D. için tutukluluk talebinde bulundu. Mahkeme tutukluluk talebini reddederken, adli kontrol tedbirinin uygulanmasını hükmetti. Duruşma ise 27 Mart tarihine ertelendi.

Anne M.A., “Ben sanığın tutuklanmasını istiyorum. O kişiye otobüste ‘Çocuğuma nasıl dokunursun’ dedim diye ceza aldım. Bu olaydan dolayı anne olarak sabıkalı oldum. Geleceğimize dokunmasınlar istiyorum. Ben adalet istiyorum” dedi. 


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