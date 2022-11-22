Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Karkamış saldırısında ölen Ayşenur öğretmenin cenazesine katıldı: 'Öğretmenlik yapıp ölse sadece öğrencileri bilecekti'
Önceki gün teröristlerce Karkamış'a düzenlenen roketli saldırıda hayatını kaybeden 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Alkan’ın cenaze törenine katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, "Ayşenur öğretmenimiz eğer ömrü boyunca öğretmenlik yapsa ve ölseydi sadece sınıfındaki öğrencileri onu bilecekti" ifadelerini kullandı.
Karkamış ilçe merkezine 21 Kasım Pazartesi günü 10 havan-roket atılmış, roketlerin isabet ettiği Kocatepe İlkokulundaki 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan ile çevredeki 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetmişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıda 19 kişi yaralandığını, tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu olduğunu bildirmişti.
BAKAN YARDIMCISI CENAZEYE KATILDI
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın, Nizip ilçesindeki Hz. Ali Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Sezgin'in törende yaptığı açıklama tartışmalara yol açtı.
YİNE ÖLÜMÜ KUTSADILAR
Bakan Yardımcısı Sezer, Nizip Asri Mezarlığı'ndaki defin sonrasında yaptığı konuşmada, “Ayşenur öğretmenimiz eğer ömrü boyunca öğretmenlik yapsa ve ölseydi sadece sınıfındaki öğrencileri onu bilecekti. Ama şimdi Ayşenur öğretmenimiz öyle bir öğretmenlik makamına yükseldi ki bütün millet onu biliyor” dedi.
‘ÇOK YÖNLÜ BİR ŞEHİTİN KARŞISINDAYIZ’
Sezgin, konuşmasına şöyle devam etti:
- "O bütün insanlığın öğretmeni oldu ve kıyamete kadar, insanlık durduğu sürece onun adı öğretmenlik yapmaya devam edecektir. Bizim kültürümüzde, inancımızda ilim yolunda yürürken, ilimle meşgul olurken ölen de şehittir. Dolayısıyla Ayşenur öğretmenimiz hem canını vatan için vermiş bir şehit hem de ilim yolunda yürürken şehit olmuştur. Dolayısıyla bu kadar çok yönlü bir şehidin karşısındayız.
- Ayşenur öğretmenimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun, o insanlığın önünde bir rehber, bir nur, bir barış ve sevgi yolu olacaktır. Tuttuğu kalemle insanlığa insanlığı öğretecektir. İnsanlığı bilmeyen vahşi, satılmış o hainlere insanca yaşamanın ne olduğunu anlatacaktır. Ayşenur öğretmenimizin canından daha kıymetli bildiği vatanı, bayrağı, kitabı vardı. O değerler uğruna canını verdi ve değerler uğruna verdiği o canı, ebedileşti. Artık o bütün milletin öğretmeni, bütün milletin bayrağı. Dün ölseydi toprak olacaktı, bugün milletin gönlüne, milletin kalbine gömüldü ve milletin bayrağı oldu."
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