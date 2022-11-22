Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Karkamış saldırısında ölen Ayşenur öğretmenin cenazesine katıldı: 'Öğretmenlik yapıp ölse sadece öğrencileri bilecekti'

22 Kasım 2022 Salı, 17:07

Karkamış ilçe merkezine 21 Kasım Pazartesi günü 10 havan-roket atılmış, roketlerin isabet ettiği Kocatepe İlkokulundaki 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan ile çevredeki 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıda 19 kişi yaralandığını, tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu olduğunu bildirmişti.

BAKAN YARDIMCISI CENAZEYE KATILDI

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın, Nizip ilçesindeki Hz. Ali Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Sezgin'in törende yaptığı açıklama tartışmalara yol açtı.

YİNE ÖLÜMÜ KUTSADILAR

Bakan Yardımcısı Sezer, Nizip Asri Mezarlığı'ndaki defin sonrasında yaptığı konuşmada, “Ayşenur öğretmenimiz eğer ömrü boyunca öğretmenlik yapsa ve ölseydi sadece sınıfındaki öğrencileri onu bilecekti. Ama şimdi Ayşenur öğretmenimiz öyle bir öğretmenlik makamına yükseldi ki bütün millet onu biliyor” dedi.

‘ÇOK YÖNLÜ BİR ŞEHİTİN KARŞISINDAYIZ’

Sezgin, konuşmasına şöyle devam etti: